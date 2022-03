El responsable de Oncología Pediátrica de Toledo: “Pedimos más medios para aumentar la supervivencia de nuestros niños”

El responsable de Oncología Pediátrica del Complejo Hospitalario de Toledo, Marcos Zamora, se siente "ninguneado" por la dirección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Lleva meses pidiendo reunirse con el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, o con la directora general del Sescam, Reginal Leal, para poder abordar distintas reivindicaciones con las que mejorar esta unidad, pero hasta el momento señala que no han atendido sus demandas.

"Pedimos más medios personales y técnicos para aumentar la supervivencia de nuestros niños, pero los tiempos de los políticos no son los de nuestros niños", lamenta Zamora en una entrevista con este medio, en la que reconoce que es un profesional que "incomoda" porque exige "medios para ser los mejores". Así, señala que "la falta de respuesta" para atender estas demandas ha provocado que quiera denunciar la situación de manera pública.

El facultativo coordina la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital de Toledo desde hace 15 años. En el año 2018 se creó además la hospitalización diferenciada para estos pacientes después de que el Gobierno de María Dolores de Cospedal (2011-2015) rechazara llevarla a cabo. El PP votó en contra de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE que quedó como "una promesa" pendiente que exigieron cumplir una vez que Emiliano García-Page se convirtió en presidente regional.

Con el fin de diferenciar esta área de hospitalización del resto de las habitaciones infantiles, se habilitaron también espacios lúdicos para los pacientes y zonas comunes para sus familiares -quienes pasan largas temporadas junto a sus hijos e hijas en los tratamientos que reciben-, se decoraron las habitaciones y se creó una plantilla con personal médico, de Enfermería y de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). En concreto, se estableció una ratio de un profesional de Enfermería especializado en Oncología y un TCAE por cada cuatro pacientes que afirma que no se está cumpliendo en la actualidad.

Personal sanitario especializado

"Por ejemplo, si tenemos a siete pacientes tendría que haber dos enfermeras, pero al no haber personal suficiente en la unidad hay una enfermera que es especialista y otra que no", indica Zamora, que indica que desde que hicieron la primera formación de estos profesionales cuando se creó la unidad no se ha vuelto a dar por el "cambio continuo de personal", que "dificulta la atención óptima" de los pacientes pese "a la buena voluntad" del personal sanitario.

Remarca que esta unidad tiene que ser atendida como "una unidad especial como puede ser Urgencias o la UVI". "Si un día llegan dos niños con complicaciones en una guardia la atención tiene que estar preparada. Tiene que haber siempre el mismo personal. El problema es que las profesionales se forman, están encantadas, tienen empatía con las familias y luego las cambian porque su plaza sale en un concurso de traslado, lo que hace que tengamos que volver a empezar", explica sobre esta situación que manifiesta que "se comprometieron a solucionar y no lo han hecho".

De otro lado, recuerda que al tiempo que se creó la Unidad se puso en marcha la Red de Expertos en Oncohematología Pediátrica, cuya coordinación tendría que rotar entre los complejos hospitalarios de Albacete y Toledo, algo que afirma que no se ha producido todavía pues no se ha trasladado esta responsabilidad a ningún facultativo de los que desarrolla su labor en la capital regional, donde cada año cuentan con al menos 30 pacientes.

“No han contado con nosotros para crear la nueva unidad”

Que todavía no hayan asumido esta coordinación en Toledo se debía en cierta parte, dice, al desafío que iban a tener los profesionales para diseñar la Unidad Oncología Pediátrica en el nuevo hospital. "No han contado en ningún momento con nosotros -ni la concesionaria ni el Sescam- y no disponemos de los espacios físicos adecuados. Las condiciones de habitabilidad con relación al antiguo hospital han empeorado", reprocha Zamora.

En este sentido, señala que no han dotado a la nueva unidad con un espacio para que los jóvenes pacientes con cáncer puedan compartir momentos de ocio. Lamenta también que la han separado "a más de un kilómetro y medio del Hospital de Día" -lo que dificulta los desplazamientos-. De la misma manera, indica que la conexión física que tenían las consultas, la planta de hospitalización y el Hospital de Día se ha perdido en el nuevo complejo.

Humanización, unidades de jóvenes adultos o cuidados paliativos pediátricos

Respecto a las habitaciones, subraya que no las han dotado de camas para que los familiares que les acompañan puedan descansar mejor que en los sillones en los que tienen que dormir ahora. Y además, critica que han instalado cámaras de seguridad por las que se ve "a los pacientes y a sus familiares incluso cuando van al baño", lo que a su juicio es "una aberración".

"Han hecho una serie de cambios que nadie entiende. Es una oportunidad pérdida el cambio de hospital porque pensábamos mejorar lo que teníamos", relata Zamora, que reprocha también que los pacientes no tienen acceso a la red wifi que proporciona la concesionaria ni el Sescam les facilita televisiones gratuitas.

Entre otras iniciativas, el responsable de Oncología Pediátrica pone el foco también en la creación de unidades de Adulto Joven y Adolescente (AYA), tanto en Toledo como en Albacete, la puesta en marcha de una estrategia regional de cuidados paliativos pediátricos -"aprobada con presupuesto desde hace dos años"-, o el Trasplante de Médula Osea Alogenico de adultos que "se va a hacer en Guadalajara".

"Nos sentimos engañados. Esto no puede seguir así", recalca Zamora, que valora el trabajo que hacen en su unidad, donde alcanzan porcentajes del "80% de supervivencia" entre sus pacientes. "Nosotros hacemos bien nuestro trabajo pero queremos hacerlo mejor, con más recursos e investigación", apunta el facultativo.