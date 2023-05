CCOO pide que la clase trabajadora de Castilla-La Mancha “llene de votos progresistas” las urnas

El sindicato CCOO ha pedido a los trabajadores de Castilla-La Mancha que el próximo 28 de mayo, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas, “llenen de votos progresistas” las urnas. “Es la única forma de avanzar”, ha añadido. Así lo han puesto de manifiesto el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, y la secretaria regional de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral de sindicato, Raquel Payo, con motivo de la presentación el documento 'CCOO Castilla-La Mancha ante las elecciones autonómicas de 2023'.

De la Rosa ha apuntado que la “única manera de avanzar” es la de pensar que no es el mercado quien garantiza la calidad de vida de las personas en las comunidades y el Estado. “Y eso solo se hace desde gobiernos progresistas como se ha venido demostrando los últimos cuatro años en esta tierra y en el país”.

El secretario regional de CCOO ha indicado que el próximo 28 de mayo se juegan el futuro centenares de miles de personas en Castilla-La Mancha y que la política es “más importante de lo que a veces las personas queremos pensar que es”. “Pensar que no va conmigo o que son todos iguales pone en peligro el sistema de vida en el que queramos vivir”.

Contra la apatía

“Lo que vaya a pasar a partir del 28 de mayo va determinar el futuro de todos y en absoluto vamos a ser cómplices con nuestro silencio de esa apatía que se vive en torno a unos comicios porque quien gobierne decidirá en los próximos cuatro años un modelo de sociedad, apostará más o menos por los servicios públicos, mirará o no las condiciones de vida de los trabajadores o apostará más o menos por los empresarios”, ha argumentado.

Bajo su punto de vista, no va a ser igual que ganen unos u otros y esa es la razón por la que CCOO ha elaborado un conjunto de propuestas y sugerencias para todos los partidos democráticos que van a concurrir a los próximos comicios con el fin de hacerles saber cuál es para el sindicato el modelo social y económico que quiere para los próximos cuatro años.

No obstante, a preguntas de los medios, De la Rosa ha aclarado que el sindicato no entregará este documento a Vox. “Es como lavar la cabeza a un burro. No tiene utilidad”, ha señalado, para recalcar que se entregará “a todos y cada uno de los partidos democráticos” que se presentan a las elecciones del 28 de mayo.

Un documento de análisis en el que, según ha añadido la secretaria regional de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral de CCOO, el sindicato quiere señalar los principales problemas que tiene la ciudadanía de la región, especialmente la clase trabajadora, y que consta de una batería de propuestas que, a su juicio, “son fundamentales” que los partidos políticos pudieran incorporar.

El documento

Con todo, el documento elaborado por CCOO pasa por solicitar a las fuerzas políticas que el diálogo social tenga un espacio propio en el estatuto de autonomía. “Vamos a pedir al próximo gobierno que sea uno del os objetivos básicos en el estatuto castellanomanchego porque será un síntoma de democratización en el Gobierno regional”, ha añadido De la Rosa.

Del mismo modo, CCOO solicita la creación de la Consejería de Trabajo, Empresas y Diálogo social para abordar los asuntos que les son propios y comunes, ya que la actual Consejería cree que tiene tantas competencias que “es imposible” abarcarlas “con la diligencia suficiente”. Todo ello, ha indicado el secretario regional de CCOO, con el fin de hablar de empleo de calidad, remuneraciones suficientes y negociación colectiva, con la inclusión en el organigrama de este departamento de una Viceconsejería que aborde la salud y los riegos en las empresas.

Para CCOO es “fundamental” la creación de un servicio de empleo “autónomo y participado por los agentes sociales” en la Comunidad Autónoma, al estilo de lo que fue en su momento el Sepecam y con el fin de que en Castilla-La Mancha se conozcan “de primera mano” las necesidades del mercado.

Recuperar el jurado arbitral

También pasa el documento presentado ese miércoles por el sindicado por el hecho de recuperar el jurado arbitral para la resolución de conflictos, lo que servirá para agilizar los juzgados y poder resolver los conflictos que se producen en el seno de las empresas sin llegar a juicios, tratando los asuntos tanto colectivos como individuales.

Ante el hecho de que la siniestralidad no se frena en la región y que Guadalajara tenga el índice de siniestralidad más alto de España, CCOO también propone la creación del instituto regional de seguridad y salud con técnicos con la cualificación suficiente para detectar la siniestralidad y sus consecuencias.

A ello suma la creación de la figura de las agentes de igualdad, que tenga el poder “suficiente” para poder evaluar, estudiar y detectar todas aquellas irregularidades que se cometan en materia de igualdad, con el fin de romper techos de cristal y los “suelos pegajosos”. Esta figura se instauraría dentro del Instituto de la Mujer y trabajarían junto a la consejería de Economía.

Infraestructuras, agua y servicios públicos

Para el sindicato, estar presentes en el desarrollo de las infraestructuras y hablar de agua es hablar de futuro. Así, aboga por una política de agua donde los intereses políticos o el peso de las comunidades no esté por encima de los intereses de la ciudadanía o lamenta la apuesta por la alta velocidad y que sea “el único horizonte” que se ha marcado el país y la región.

También son esenciales para el sindicato unos servicios públicos de calidad. Así, ha pedido más maestros y profesores y bajar las ratios en educación; que la sanidad potencie “mucho más” la atención primaria y crezca en sanidad especializada; una red de cuidados domiciliaria y centros de día universales y gratuitos, mejores condiciones laborales para estos trabajadores; y que la inversión en los servicios públicos llegue a los mil millones de euros como en sanidad y en educación.

Preguntado por el desencuentro entre Podemos y Sumar y que se esté reflejando en las encuestas, De la Rosa ha dicho que sí es cierto que cuando la izquierda suma gobierna, “es de cajón de madera de árbol”. “Si es mejor que Podemos y Sumar vayan juntos, sus dirigentes no tiene mucho mas que hablar, sino actuar”. Asimismo, sobre el desencuentro entre PSOE y Unidas Podemos en la región, De la Rosa ha indicado que “igual tienen que darle una vuelta”, por lo que les ha pedido que confronten ideas pero que no sean enemigos porque así lo que hacen es que el electorado no vaya a las urnas.