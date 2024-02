Un grupo de agricultores reprocha a Gallardo que vaya a hacerse “la foto” a las protestas: “Menos aplaudir y más hacer”

El vice Fascista en Castilla y León pensó que todo el monte era orégano, salió a ver a los agricultores y lo pusieron en su sitio!!



Jeta , a la foto no !!

Menos palabrería!!!

Que ahora gobernáis y no hacéis nada!!

No nos utilices, jeta !!!



Son sus palabras, no mías!!

🚜🌾 pic.twitter.com/O5yM9bRII2