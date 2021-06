El juez archiva la causa por la pista de esquí seco en Valladolid por prescripción del delito

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha archivado la causa sobre el fallido proyecto 'Meseta Ski' de la Diputación provincial, que pretendía instalar una pista de ski seco en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro, al entender que el delito de prevaricación continuada está prescrito.

La obra comenzó con un presupuesto de 4 millones de euros y terminó costando más de 12, aun sin concluir, en una sucesión de hechos que se remontan al año 2006. En el auto de 22 páginas, el Juzgado carga contra la tramitación administrativa del proyecto y habla de "despropósito" y de "claro ejemplo de lo que no se puede hacer en la gestión de fondos públicos".

Sin embargo, se ve obligado a sobreseer la causa porque ya han transcurrido más de cinco años y este delito, el de prevaricación continuada, ya ha prescrito. No así, los otros dos, el de falsedad y el de malversación, aunque también los archiva, según las informaciones publicadas por los diarios El Norte de Castilla y el Mundo de Valladolid.

El Juzgado de Instrucción, según la denuncia interpuesta el 31 de julio de 2018 en Fiscalía por los grupos provinciales del PSOE, Sí se Puede y Toma la Palabra, investigaba delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la contratación y gestión del proyecto Meseta Ski, gestionado por la Sociedad Provincial de Desarrollo Valladolid, SA (Sodeva).

Ahora el mismo juzgado que ha instruido la causa la archiva, en los dos primeros delitos de forma permanente, y en el tercero de forma provisional.

Sobre el delito de falsedad en documento público, el Juzgado entiende que no hay causa ya que no existía voluntad alguna de cometerlo, mientras que sí deja entreabierta la puerta a reabrir la causa en el caso de malversación de caudales públicos, de aparecer nuevas pruebas ya que en estos momentos "no existen suficientes indicios" para un delito de malversación.