Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya!: “No vamos a apoyar ningún gobierno en el que esté Vox”

Ángel Ceña Tutor (Soria, 1967), licenciado en Derecho y en Historia y funcionario de la Junta de Castilla y León, es desde hace poco más de un año la cara y la voz de ¡Soria Ya!, ese partido que nació de una plataforma reivindicativa que llevaba más de 20 años luchando contra el olvido institucional de Soria. En las pasadas elecciones autonómicas de febrero de 2022, consiguió tres escaños. Estaban dispuestos a negociar con el Partido Popular, y el mismo día en que se constituían las Cortes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco los dejó plantados a la puerta de su despacho: ya había llegado a un acuerdo con la extrema derecha. Hoy, Soria Ya tiene claro que el modelo de Castilla y León no se puede repetir.

En el caso de que sea complicado que los dos bloques pudiesen formar gobierno sin apoyo de otros pequeños partidos y que Soria tuviese un escaño, ¿a quién apoyaría?

Bueno, yo creo que la circunstancia se daría que solo uno de los dos estaría en disposición de gobernar, solo uno de los dos. Entonces, quizás sea un momento decisivo, por lo que dicen las encuestas. Quizás ¡Soria Ya!, más otros partidos provinciales, como Teruel Existe y alguno más, puedan ser los decisivos en esta legislatura para facilitar una investidura. Y ese puede ser un momento de oportunidad para ¡Soria Ya! para conseguir demandas efectivas y concretas que llevan unos 30 años encima de la mesa y que no terminan de materializarse.

Teniendo en cuenta la experiencia en Castilla y León con el gobierno de coalición de PP -Vox, ¿¡Soria Ya! estaría dispuesto a apoyar un gobierno igual?

Bueno, pues no. No me gusta decir que es una línea roja, pero Soria Ya no va a dar un paso atrás en la defensa de los derechos sociales consolidados. Ya no hablo sólo de los derechos humanos, de la Carta de las Naciones Unidas ni de los derechos fundamentales, ni de la Constitución. Hablo de todo, ese acervo de derechos sociales que nos hemos ido dando en 47 años de democracia. Entonces, si el partido que está ahí, como puede ser Vox, que ya anuncia que quiere liquidar el Estado autonómico, pues va a ir contra esos derechos sociales, allí no van a encontrar a ¡Soria Ya!.

Es decir, que si el PP pactase con Vox, ¡Soria Ya! no lo apoyaría...

No, porque iríamos en contra de nuestros propios principios. Además, tampoco creo que ni siquiera Vox quisiera entrar en eso, porque por lo que yo oigo a Vox, porque el rechazo y el odio que le genera a ¡Soria Ya! es bastante intenso.

¿En qué sentido es ese odio?

Bueno, pues en el de la crítica constante, llamándonos provincialistas, como que tenemos una idea de una España que queremos romper, creo que es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es una España mucho más tradicional, porque ahora se está produciendo una España de dos velocidades, la del mundo rural, que no tiene acceso a todos los servicios y infraestructuras, y la del mundo urbano, que tiene acceso a todo. Están constantemente criticando nuestros objetivos y nuestros proyectos. Y esto lo hemos visto durante un año y medio en las Cortes de Castilla y León. Ellos han votado en contra de cosas como que la Junta apruebe ayudas al funcionamiento de las empresas, han votado contra la mejora de la movilidad de Soria. Vox ha votado en contra de que se formen estudios de Medicina en Soria y prácticamente han estado contra de todas las iniciativas que hemos presentado, en contra de todas nuestras enmiendas a los presupuestos, Vox se ha posicionado abiertamente en contra. Pues ya sabemos lo que piensa Vox de ¡Soria Ya!.

¿Pensaban que ¡Soria Ya! iba a tener más peso en las Cortes de Castilla y León, que se iban a atender mejor las demandas?

Bueno, nosotros nos presentamos con la idea de ser decisivos para la formación, para una investidura. No lo fuimos. No nos podíamos esperar este salto adelante de Vox en las pasadas elecciones, que yo creo que es muy provincial y que en estas elecciones no se va a producir. Nosotros pensábamos que si éramos decisivos podríamos lograr alguno más de nuestros objetivos. Y si no, pues tenemos que luchar por ellos igualmente. Y es por esto que estamos aquí.

¿Con qué listado de objetivos llegaría ¡Soria Ya! al Congreso de los Diputados?

Nosotros hemos hecho un programa de 74 medidas, todas hechas en Soria y para Soria. Obviamente, hay tres grandes bloques. La lucha contra la despoblación es un objetivo prioritario de ¡Soria Ya!. Soria es la provincia menos poblada de España, la que menos habitantes tiene. Y bueno, estos días que vamos por el diálogo con los pueblos, pues el abandono es máximo. Otro bloque son las infraestructuras y servicios. Infraestructuras viarias y ferroviarias, que llevan décadas proyectándose, pero que nunca se terminan. Infraestructuras también de conectividad. En muchos sitios no hay internet, en algunos no llega la televisión o la radio o la señal del móvil. Y luego está el olvido institucional, el olvido institucional al que hemos estado sometidos durante décadas. Porque muchas de estas cuestiones que planteamos son cuestiones de voluntad política, y no ha habido voluntad política, en 47 años, para atajar los problemas de Soria.

Con todo esto que plantea, ¿por qué no se han presentado las elecciones municipales?

Bueno, lo explicamos en su día y yo creo que la gente lo ha entendido. ¡Soria Ya! nace en 2001 simplemente como una plataforma reivindicativa contra las instancias autonómicas y nacionales, era nuestro objetivo. Cuando llegaron las elecciones municipales de mayo de 2023, nosotros no teníamos estructura suficiente y acabamos de configurarnos como partido político. Y sólo para presentarnos en los 11 municipios más poblados de la provincia, los de más de mil habitantes, necesitábamos unos 162 candidatos. No los teníamos y decidimos no ir de paracaidistas, sino trabajar más internamente en el partido para crecer en todos los municipios y poder presentar candidaturas más sencillas. Fue un ejercicio de pura coherencia, pero lo que quiero dejar claro es que no es que desde las administraciones locales no se pueda luchar contra la despoblación, es que en ese momento no podíamos abordarlo.

¿Cuál es el futuro de estos partidos que surgen de la España vaciada? Quizás en el resto del país se les puede ver como algo exótico pero sin horizonte político...

Yo creo que la idea que perseguimos, que es la de un reequilibrio territorial y la de una España mucho más cohesionada territorialmente, es una idea muy válida, muy aceptable. Y yo creo que es una idea que incluso en otras zonas de España más pobladas, en las que hay muchos originarios de esta España vaciada, sí que entienden y comprenden. Creo que hay un buen futuro para esta idea y para este proyecto.

¿Cómo piensa revertir ¡Soria Ya! ese descenso de población en su provincia que parece algo imparable? ¿Cuáles son las propuestas?

No es algo nuevo, ya se ha hecho en otros países, se ha hecho en Norte de Escocia, se ha hecho en Uruguay y en Finlandia y pensamos que se puede hacer aquí. No hay una medida estrella, hay un concurso de medidas, medidas fiscales para las empresas, medidas fiscales para los ciudadanos, política de vivienda, política de apoyo a los pequeños comercios, a los autónomos, política de apoyo a la acogida de inmigrantes...Tiene que ser así, una gran cantidad de medidas y a largo plazo. No puede ser algo muy concreto. Tiene que ser a medidas, a largo plazo y así se ha solucionado en otros países. Y así se ha revertido el proceso y ha incrementado la población. Yo además tengo una teoría propia, que es que Soria no es el norte de Islandia ni es Laponia. Soria está en el centro de la península, y bien comunicada, tendría un futuro muy prometedor.

Con año y medio de legislatura en Castilla y León, y con la irrupción de ¡Soria Ya! en las Cortes con tres escaños me gustaría saber cómo se les ha tratado a ustedes como partido y cómo se está tratando a Soria...

El Gobierno de Castilla y León, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de ¡Soria Ya!, lleva 36 años maltratando a Soria. 36 años, hay cosas absolutamente claves. El desmantelamiento de buena parte de la sanidad y de los consultorios médicos, el tener que ir a hospitales de referencia y el tener que hacer tantos viajes sanitarios. La falta de profesionales sanitarios en el impacto de la pandemia. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, hay nueve centros de logística en Castilla y León. Uno en cada provincia, salvo en León que hay dos y ninguno en Soria. Bueno, pues nosotros pensamos que nos están maltratando. ¿Qué ha pasado durante este año y medio con la presencia de Soria en las instituciones? Han concedido algunas cosas. Ha habido a veces que hemos presentado una proposición no de ley, solo porque no se debatiera y la han concedido a los dos días pero para que no se debatiera, para ponerse ellos la medalla, y nos da igual quién se ponga la medalla. No pensamos que la gente de Castilla y León y este gobierno de coalición PP-Vox estén tratando bien a Soria, para nada, en absoluto, hay muchos proyectos parados y muchos proyectos que no se han iniciado.

¿Y en cuanto al Gobierno de España, ¿Qué tal ha tratado a Soria?

¿Qué ha hecho el gobierno del Partido Socialista y Podemos en Soria durante esta última legislatura de tres años y medio? pues muy pocas cosas. Ha puesto, eso sí, muchos proyectos encima de la mesa. Ha hecho muchas notas de prensa anunciando grandes proyectos pero en realidad no hay nada cristalizado, nada nuevo. Los proyectos van con mucho, mucho retraso y muchas veces cuando se terminan no son ni de lejos lo que se anunció, como hemos visto en la cárcel de Soria, que se anunciaron 500 empleos y se ha abierto y hay poco más de 200. Y así podría seguir durante mucho rato, con proyectos que no han sido nunca lo que esperábamos.

¿Se ha tratado mejor en el gobierno de España a Teruel Existe, que tiene escaño?

Pues yo creo que francamente sí. Y gracias a Teruel Existe pues tenemos cosas como las ayudas en funcionamiento para Soria, es cierto que con unas cantidades raquíticas, pero ellos fueron los que lo consiguieron. Se han desbloqueado numerosos proyectos que llevaban años y a veces décadas en el cajón. Yo creo que Teruel Existe, por estar en el Congreso, ha conseguido bastantes cosas y es una oportunidad muy importante la que tenemos ahora, que quizá no se repita, y es la de poder ser decisivos para una investidura y a cambio de esa situación poder obtener buena parte de las demandas que llevan a veces más de tres décadas en el cajón.

¿Qué les diría a los que llaman al 'voto útil'?

Yo tengo 55 años, y desde que tengo uso de razón, el voto útil siempre se ha fijado en unas campañas electorales. Parecía que si no votabas a una u otra formación, el mundo se iba a acabar. Pues estamos en la misma situación. Y yo creo que el voto útil para Soria no es ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. El voto útil para Soria es ¡Soria Ya! y a ver si logramos estar en una posición determinante en el Congreso de los Diputados y en el Senado para poder conseguir las demandas históricas que llevan años postergadas.