Arrimadas cierra la campaña pidiendo “un baño de realidad” para el PP por una “campaña fake”

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cerrado la campaña electoral esta tarde en un céntrico hotel de Valladolid y ha pedido a los ciudadanos que den al PP "un baño de realidad por su campaña fake" y ha instado a "anclar Castilla y León al centro". Arrimadas se ha mostrado orgullosa del "pedazo de campaña" que ha hecho el partido si bien ha reconocido que se les ha quedado "corta" mientras a otros "se les ha hecho larga", y "sólo hay que verles las caras", ha dicho en referencia al PP.

"Otros se arrepienten de la estupidez que han hecho, romper el pacto porque su jefe llama. Querían una mayoría absoluta y ahora están en una pensadilla del ridículo que van a hacer", ha asegurado. La presidenta de Ciudadanos ha definido la campaña del PP como "una campaña fake" en que "la gente no sabe si se presenta Casado, Ayuso o Sánchez". "Espero que los ciudadanos les den un baño de realidad por esa campaña fake", ha añadido.

Además ha dado la enhorabuena por el trabajo hecho hasta que se rompió el pacto de gobierno. "Podéis mirar a los ojos a la gente, habéis gobernado bien, no habéis mentido y habéis sido leales a vuestros socios de gobierno. Esta campaña va de elegir verdad o mentira, honradez o canallada", ha afirmado. Según Arrimadas, el Partido Popular "ha jugado con Castilla y León, y lo han reconocido". Así ha recordado cómo en el segundo debate, el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, lo reconoció. "No, no, no se la juega Casado, me la juego yo", respondió. "Hijo mío, ¡que lo has reconocido! ¡habéis jugado con dos millones y medio de personas!

Arrimadas ha apostado por "anclar a Castilla y León en el centro" y por que Ciudadanos "vuelva al gobierno porque de lo contrario se irá a los extremos". Por último a instado a votar recordando que "en las últimas elecciones" Podemos se quedó con un escaño atribuido inicialmente a Ciudadanos por 12 votos. "Si alguien piensa que su papeleta no vale nada, que piense eso, ni un voto fuera", ha pedido.