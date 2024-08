CCOO denuncia a la Junta de Castilla y León ante Trabajo por incumplir prevención para bomberos forestales

El sindicato CCOO de Castilla y León denunciará a la Junta ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos en prevención de riesgos laborales para los bomberos dedicados a apagar incendios forestales.

El técnico de CCOO en Castilla y León José Ramón Jiménez, el Coordinador del sector autonómico del sindicato en la Comunidad, Juan Carlos Hernández, y la responsable de Salud Laboral de esta organización en Castilla y León, Raquel Martín, han informado de esta medida en rueda de prensa.

Martín ha explicado que la Asociación Internacional de riesgo contra el Cáncer tiene reconocido este riesgo en el caso de los bomberos forestales en el Grupo 1, de alguna manera equiparable a las personas que trabajan con amianto.

“Existe una clara evidencia científica” de que estos empleados están expuestos al riesgo con cáncer y, en función de esta situación, la Comisión Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, de la que forma parte la Junta, ha estado trabajando para recoger todo el riesgo de cancerígenos, ha agregado.

Tras elaborar un estudio, han redactado algunas directrices sobre la necesidad de evaluar esos riesgos en el caso de los bomberos forestales.

“Desde Comisiones hemos pedido a la Junta que recoja ese riesgo en los bomberos forestales propios”, de la Administración autonómica, en todo el operativo de incendios, ha subrayado Martín.

La Junta, a pesar de que está a favor en la Comisión Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo del reconocimiento de la existencia de cancerígenos en la extinción de incendios, se contradice a sí misma diciendo que no considera que ese riesgo tenga que estar reconocido en sus propios trabajadores, ha criticado la representante sindical.

Ha citado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo que recoge que, aunque este colectivo esté fuera de la ley de prevención, simplemente por el motivo de que trabajan con temas de emergencias, “sí que tienen que hacer todo lo posible para reconocer los riesgos a los que están expuestos”.

“La Junta de Castilla y León se está negando a reconocer esos riesgos” y por tanto a implantar las medidas preventivas que se tengan que adoptar, ha criticado.

Se trata de un riesgo que puede entrar tanto por vía aérea, por inhalación, como por vía térmica, por contacto de la piel y por la ingesta, han especificado los representantes sindicales.

“Se ha pedido en distintos ámbitos que se haga este reconocimiento y la Junta, simplemente basándose en que están fuera de la Ley de Prevención, considera que no, que no se tienen que poner los medios, cuando están sancionando a otras empresas”, precisamente porque no están poniendo esos medios de protección.

El Gobierno autonómico hace una argumentación “falaz” de que eso es una emergencia de Protección Civil y dice que no se le aplica la ley de protección de riesgos laborales, ha argumentado CCOO, que ha calificado esa postura de “inaceptable”.

Han destacado que los incendios producen sustancias cancerígenas constantemente que son peligrosísimas para la salud de los trabajadores y que se quedan en los equipos de protección individual, que la Junta obliga a llevar puestos aún cuando los trabajadores no están en los incendios y que deberían lavarse después de cada fuego, mientras sólo se higienizan algunas veces cada año.

La Consejería asegura que ya se toman medidas

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha asegurado este martes que ya se toman medidas para evitar los posibles riesgos en el desempeño de la tarea de los bomberos forestales, similares a las del resto de operativos en España, informa EFE.

La Consejería ha expuesto que no tiene constancia de ninguna comunicación reciente concreta del sindicato donde traslade específicamente la reivindicación planteada ante la prensa, por lo que su posición es genérica en función de lo recogido por los medios de información este martes.

Ha concretado que la Junta siempre ha tenido en cuenta este y otros problemas que puedan afectar a la salud de sus trabajadores a través de diferentes medidas de prevención de riesgos laborales.

La Consejería ha detallado que conoce diferentes estudios sobre este tema, analizados en los foros técnicos especializados, en este caso en el Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF), donde se encuentran presentes todas las autonomías y el Ministerio de Medio Ambiente y Reto Demográfico.

“Ninguno de ellos es concluyente en cuanto a los efectos que pueda tener sobre los trabajadores si se toman medidas adecuadas” y ha agregado que en la actualidad existen otros estudios en marcha que espera que ayuden a avanzar en conocer mejor estos posibles efectos.

Todo ello se ha hablado y comentado en las reuniones periódicas con los sindicatos, donde “se les traslada las medidas y avances que se van conociendo”, según dichas fuentes. “En la actualidad ya se toman medidas para evitar esos posibles efectos, similares a los que toma el resto de los operativos de bomberos de España”, ha resumido.

Ha puesto como ejemplo en este sentido la limpieza de los equipos de protección individual (EPI) de incendios que realiza la Junta o las diferentes empresas con las especificaciones adecuadas o la utilización de mascarillas FP2 recomendadas en el CLIF. Se está analizando también en este órgano cuál es el EPI más adecuado en cada situación, según trabajo y época del año.

Ha recordado las especificidades de los trabajos de emergencias, como es el caso de los incendios forestales, donde la normativa de prevención de riesgos tiene unas consideraciones específicas, “como no puede ser de otra forma dada la singularidad de estas actuaciones”.