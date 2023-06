Guarido dirigirá el Ayuntamiento de Zamora en “unidad de acción” con el PSOE

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el único máximo responsable municipal de IU en una capital de provincia española, ha confirmado este jueves que durante los próximos cuatro años, en su tercer mandato como regidor, dirigirá el Consistorio zamorano “en unidad de acción” con el PSOE.

El alcalde de Zamora ha asegurado este jueves a los periodistas que el PSOE será su “socio esencial” del mandato, al no contar IU ya con mayoría absoluta, aunque no ha podido confirmar si los tres ediles socialistas se integrarán o no en un equipo de Gobierno municipal de coalición, como hizo el PSOE en el primer mandato de Guarido entre 2015 y 2019.

Ha explicado que IU y PSOE han mantenido reuniones “cordiales” tras las elecciones en las que IU obtuvo diez concejales, ocho el PP, tres el PSOE y dos tanto Zamora Sí como Vox.

Los socialistas están valorando “la situación que más le puede interesar”, ha agregado sobre la posibilidad de que entren o no a formar parte del equipo de Gobierno municipal y se hagan cargo de algunas concejalías y delegaciones de áreas.

“La colaboración entre los dos grupos es indudable, va a haber unidad de acción política en el pleno del Ayuntamiento, de una manera u otra, eso es lo importante”, ha declarado.