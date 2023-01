El juez del 'caso primarias' vuelve a pedir al Tribunal de Cuentas el informe que descartaba la financiación ilegal del PP de Salamanca

El juez que instruye el 'caso primarias' por la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca durante las primarias que ganó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a requerir al Tribunal de Cuentas que aporte un supuesto informe que descartaba el delito. El informe se filtró a algunos medios, pero no ha llegado a manos de la Fiscalía, que fue quien lo requirió. Según esas informaciones no había base para incoar un procedimiento sancionador contra el PP de Salamanca ya que estimaba el Tribunal de Cuentas que los ingresos en metálico recibidos en la cuenta bancaria de la que es titular el partido político no pueden ser considerados donaciones sino cuotas de afiliados, tal y como habría contabilizado la formación.

Esa resolución nunca llegó al juzgado que investiga los hechos. Sin embargo, la defensa del expresidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, imputado en la causa, sí aportó hace meses “un documento identificado como ”Nota sobre el testimonio del Fiscal Jefe de Salamanca en relación con las Diligencias Previas 838/2019…“. El juez subraya que esa nota fue ”supuestamente“ emitida por el Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas ”dado que no consta firma alguna en referido documento, ni manuscrita ni digital ni encriptada“, por lo que se dirige de nuevo, recordando el oficio del 27 de abril de 2022, al Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas para que la envíe ”debidamente legalizada y firmada, o certifique la autenticidad de la copia aportada, o bien informe lo que proceda en relación con la veracidad de la misma“.