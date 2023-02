Mañueco anuncia que el Congreso del PP de Salamanca será el 11 de marzo y apuesta “sensatez, moderación y eficacia”

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes la convocatoria oficial del Congreso del PP de Salamanca que, finalmente, tendrá lugar el 11 de marzo tras dos años de retrasos según lo que recogen los estatutos del partido.

La decisión no viene por decisión propia de Mañueco y el partido, fue el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Salamanca quien, tras estimar la medida cautelar solicitada por 13 militantes del Partido Popular que demandaron al partido por vulneración de derechos fundamentales, ordenaba de “manera inmediata” que se convocase el congreso en un plazo de 45 días.

Mañueco ha asegurado que en este congreso se debe aportar por una dirección provincial que apueste por “la sensatez, la moderación y la eficacia” y ha recordado que cumple 40 años como afiliado en Salamanca. Asimismo, ha insistido en que apostará, como militante, por el proyecto de dirección que apueste por “la sensatez, la moderación, la eficacia en la gestión, el acierto en las decisiones, la capacidad de trabajo y el liderazgo como cualidades”.

En este punto, ante las risas de alguno de los asistentes al Comité Ejecutivo, Fernández Mañueco ha aclarado: “Yo no he dicho ningún nombre”. No obstante, hasta el momento, en la provincia salmantina suenan como candidatos para presidir el partido el actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y una de las militantes que firmó la demanda que han llevado a la convocatoria del Congreso, Chabela de la Torre.

“El Congreso del PP de Salamanca cerrará el ciclo de Congresos para reforzar la estructura de partido para afrontar el futuro con éxito”, ha insistido en declaraciones recogidas por Europa Press, a lo que ha añadido que: “Queremos que el PP de Salamanca siga siendo un referente en nuestra ciudad y provincia, queremos que sea el partido que se identifica con la gente y que demuestre, una vez más, que somos el partido que consigue victoria tras victoria después de cada elección”.

Mañueco: “Defendemos los derechos de la mujer siempre”

Fernández Mañueco ha aprovechado la ocasión para volver a cargar contra la Ley del Sí es Sí que, como ha asegurado “rebaja penas”. Para el presidente de la Junta la igualdad “no es negociable”, tras lo que ha reseñado su compromiso en la lucha contra la violencia de género, a pesar de que su socio de Gobierno oculte esta realidad dentro de la violencia intrafamiliar y se haya omitido prácticamente de los presupuestos autonómicos de 2023.

El presidente de la Junta ha defendido sus políticas y ha criticado al Ejecutivo central de crear “políticas chapuzas”. “Es todo un esperpento, es todo una vergüenza, que no nos den lecciones sobre derechos de las mujeres, las mujeres no pueden ser usadas como ariete electoral”, ha aseverado.

“Defendemos los derechos de la mujer siempre y por encima de todo, que quede bien claro”, ha zanjado el presidente del PP, quien ha afeado la política de “trajes a medida” del Gobierno socialista para agradar a sus “socios radicales y separatistas” con reformas de delitos como la malversación o la sedición.

Para Fernández Mañueco la igualdad “no es negociable” y ha asegurado que en Castilla y León “no ha habido ni un pasó atrás” en este sentido, al tiempo que ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia de género. “Aquí no se recortan derechos, se amplían”, ha trasladado.

En este punto ha detallado sus políticas para dotar más apoyo a las familias con servicios públicos “de calidad” en el medio rural. “No son palabras, son hechos, son realidades”, ha señalado, tras lo que recordado medidas como el Bono familia, la educación gratuita de 2-3 años, la bajada de tasas universitarias, el incremento de becas o las ayudas a adquisición de libros de texto, entre otras.