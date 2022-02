Mañueco descarta “cualquier posibilidad” de repetición electoral y asegura que gobernará “en solitario”

El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado este jueves “cualquier posibilidad de repetición electoral” e inicia desde el lunes la ronda de contactos con los partidos para conseguir su investidura. Las reuniones arrancarán con la segunda fuerza más votada, el PSOE.

“Sánchez no ha entendido nada, que respete a Castilla y León en sus ofertas de pacto, esto no va de sillones, va de la gente de Castilla y León, de un proyecto de futuro y de un gobierno fuerte y estable”, ha comentado. Así, ha insistido en que el diálogo se liderará desde el PP de Castilla y León. “Tengo las manos libres las tiene el PP de Castilla y León, tengo la mente abierta para trabajar por las personas de Castilla y León, en ellas pienso todos los días”, ha añadido. Mañueco quiere “un gobierno fuerte” pero en “solitario”, fruto del diálogo “pero con una sola voz”, ha precisado. Mañueco ha eludido pronunciarse sobre un posible gobierno con Vox o sobre la petición del partido de extrema derecha para presidir las Cortes, el primer paso para apuntalar un pacto de gobierno y el mismo que dio Ciudadanos antes de llegar aun acuerdo con el PP en 2019. Mientras el presidente del PP, Pablo Casado, se ha pronunciado en contra, como el expresidente del Gobierno, José María Aznar, de gobernar con Vox y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sí apuesta por un pacto, Mañueco asegura que tiene su "propia personalidad" y que puede "coincidir" su partido- no ha precisado en qué sentido, si bien "Castilla y León está por encima de todo" y ha dejado "claro y cristalino" que logrará un "pacto de gobierno para un proyecto de cuatro años fuerte y en solitario".

Deja en el aire la petición de Vox de retirar el decreto de Memoria Histórica

Tampoco ha aclarado Mañueco de qué forma se puede constituir un gobierno "fuerte, estable y en solitario", cuando no se roza la mayoría -el PP tiene 31 escaños y la mayoría está en 41- pero sí ha pedido a los periodistas "serenidad". "Ya iremos viendo posibilidades. No va a haber repetición electoral, habrá un gobierno fuerte y estable que surgirá de un acuerdo parlamentario", ha repetido. Además, no ha aclarado si está dispuesto a retirar el decreto de Memoria Histórica, como pide Vox: "Las cuestiones de legislación y decretos forman parte del diálogo", ha dicho sin negarse tajantemente como lo hizo sobre la derogación de la Ley de Violencia de Género de Castilla y León.

Respecto a las informaciones sobre un caso de espionaje desde el PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Mañueco ha rechazado dar su opinión. "Bastante tengo con lo mío", ha zanjado.