Las tierras raras llegan al Defensor del Pueblo: denuncian presiones de un “grupo de interés” a alcaldes y políticos

Desde que se hizo público a comienzos de año que la empresa minera Quantum volvía a intentar su proyecto extractivo de tierras raras en el Campo de Montiel, en esta ocasión bajo la iniciativa de una investigación llamada 'Neodimio', la historia se repite casi punto por punto.

El rechazo social de la comarca a esta iniciativa minera, que contribuyó a que fracasara hace casi ocho años la primera intentona de la compañía de Javier Merino, es ahora más incisivo y aglutina mayores apoyos, incluso internacionales. De hecho, la Plataforma Sí a la Tierra Viva, el colectivo que capitaneó entonces y ahora la batalla ciudadana, ha decidido volver a acudir al Defensor del Pueblo, como hizo en 2016, pero en esta ocasión con un argumentario más amplio que incluye además las “presiones e injerencias”, apunta, de un lobby.

Señala así directamente al llamado Grupo Español de Materias Estratégicas/Críticas (GEMPE/C), según la denuncia presentada por esta plataforma, a la que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha.

Este grupo, formado por profesionales e investigadores (algunos en activo y otros jubilados) de diferentes ámbitos, pertenece al Instituto de la Ingeniería de España –el mismo que hace unos días organizaba una jornada de debate el futuro de las Tablas de Daimiel–, en el que participa a su vez la Asociación para la Transición Energética (ATE), con quien comparte página web. Según esta última asociación, la misión del citado grupo es dar a conocer el Reglamento Europeo de Materias primas fundamentales y su funcionalidad “para alcanzar los objetivos de descarbonización y digitalización, como herramienta para atraer recursos europeos que contribuyan al desarrollo territorial”.

Sí a la Tierra Viva considera una “injerencia indebida” el hecho de que este colectivo haya enviado la misma carta a alcaldes y representantes políticos de la comarca del Campo de Montiel y de la provincia de Ciudad Real. Interpreta que en esa misiva, este grupo pide que “validen” el nuevo proyecto de investigación de tierras raras.

En su denuncia al Defensor del Pueblo la plataforma afirma que la actuación del lobby está “provocada” por Quantum, ya que en las alegaciones dentro del proceso de consulta pública, esta empresa nombra al GEMPE/C publicitando su web y un documento redactado con fecha de 15 de febrero de 2024.

Este grupo, añade, está realizando jornadas y seminarios, a la vez que manteniendo contactos con alcaldes y representantes políticos “promocionando la minería de tierras raras con una visión sesgada y manipulada al evitar hablar de las afecciones de este tipo de actividades, reconocidas incluso por la propia Comisión Europea”.

La plataforma rechaza en su denuncia esta “intromisión” por considerar que “compromete la imparcialidad y transparencia” que deben regir en la toma de decisiones públicas. “Dicha intrusión está realizada con nocturnidad y opacidad, carece de veracidad y y trata de confundir al falsear datos como que la Unión Europea dejaría de depender de China en materia de tierras raras o que el Campo de Montiel es la única zona que las alberga en la Unión Europea”, subraya.

También acusa al grupo de interés de omitir los “múltiples impactos negativos” de esta actividad o “de forma consciente e intencional” que la monacita (una de las tierras raras) estudiada en la zona está libre de minerales radiactivos, “cuestión esta resuelta de forma pública por el Consejo de Seguridad Nuclear en el propio proyecto en respuesta a cuestiones previas”. Con ello, afirma la plataforma ciudadana, trata de “vender y convencer” para que al final se emita un dictamen favorable a la empresa minera.

Una actuación “carente de legalidad y moralidad”

“Este hecho, que consideramos de gravedad extrema, acredita la clara connivencia entre este pseudogrupo sin personalidad jurídica con la mercantil Quantun Minería, quien en anteriores proyectos ya utilizó este tipo de actuaciones irregulares, y está carente de legalidad y moralidad”, agrega.

En la carta enviada a estos alcaldes y políticos, y a la que ha tenido acceso este periódico, el GEMPE/C, tras explicar el desarrollo del Reglamento Europeo sobre materias primas críticas, ofrece algunos datos entre los que figuran: que las monacitas que contienen el material que se está investigando de nuevo en Ciudad Real están dispuestas “de forma superficial” y que su extracción no genera ningún vertido ni impacto visual; que este elemento está “libre de materiales radiactivos”; y que el proceso de investigación no necesita consumo de agua.

Al final, este grupo invita al receptor de la misiva a concertar una reunión en la que “profundizar en las oportunidades” del mencionado reglamento europeo “para su municipio”.

El GEMPE/C niega rotundamente cualquier tipo de “injerencia” o “presión”. La secretaria general de este colectivo, y también de la ATE, María Jesús González, explica a elDiarioclm.es que su único objetivo es dar a conocer el reglamento europeo sobre materias primas críticas, así como los “riesgos y necesidades de la industria europea de un abastecimiento seguro y sostenible”.

Este grupo apela a la necesidad de soberanía energética en la Unión Europea para justificar su postura. Explica que desde su fundación en 2021, se ha dedicado a estudiar si en España esa carestía de materias primas afectaban o no a nuestra industria. “Aprendimos que sí, que hay una industria que hasta la pandemia de COVID–19 y la guerra de Ucrania, importábamos de China, y que después se rompieron la cadenas de distribución”. Por eso, este “grupo de interés compartido”, como lo denomina, defiende la estrategia de la UE de propiciar que en el futuro “no volvamos a depender de terceros para sobrevivir, de afrontar este nuevo contexto mundial sabiendo lo que tenemos”.

Respeto a las acusaciones de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la secretaria general de la Asociación para la Transición Energética (ATE), María Jesús González, dice no entender por qué “se niegan a saber”. “¿No les interesa saber de los recursos que disponemos, no quieren conocimiento?”, se pregunta. Recuerda que el reglamento europeo entró en vigor recientemente y que apuesta por conseguir que hasta 2030 al menos el 10 por ciento de las materias primas críticas se puedan extraer en Europa.

“Primero debemos investigar si son extraíbles y a partir de ahí, desarrollar su cadena valor. Es nuestra función: estudiar y decir lo que hemos aprendido”, subraya.

Asegura que la denuncia de la plataforma ciudadrealeña es “legítima” y respeta su representación de la sociedad civil, pero también defiende el “conocimiento técnico” y el hecho de que no se debe hacer “ninguna afirmación sin tener un aporte documental detrás”. Aún así, dice que este grupo de profesionales está “satisfecho” de que recurran al Defensor del Pueblo porque así “se investigará a fondo esta cuestión”. “Ojalá nos requiera información, porque todo lo que decimos tiene soporte científico y documental. Solo queremos aportar conocimiento”.

No es una injerencia. Al contrario, es nuestra responsabilidad María Jesús González, secretaria general de GEMPE/C

Por todo ello, no considera que las cartas enviadas a los ayuntamientos y políticos sean una injerencia. “Al contrario, es nuestra responsabilidad. ¿O es una injerencia que la plataforma ciudadana también realice sus actos e informaciones?”. Argumenta que este “grupo de interés común” nunca utiliza documentos que no sean públicos y que sus investigaciones están basadas en la lectura de las alegaciones al proyecto y de la información pública. También recuerda que 'Neodimio' es, por ahora, un proyecto de investigación y que “habrá que ver, cuando llegue el momento, si la Administración lo aprueba, porque nosotros no nos pronunciamos sobre este asunto”.

El GEMPE/C organizó el pasado mes de febrero una sesión informativa en la que se analizó la cadena de valor y explotación de los yacimientos de materias primas críticas, que se desarrolló en el Pabellón Real de Ciudad Real. Colaboraron instituciones como la Diputación de Ciudad Real, la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) y la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR).

María Jesús González afirma que invitaron a participar a la Plataforma Sí a la Tierra Viva. “No quisieron venir y nos hubiera encantado que estuvieran allí, al igual que nos gustaría que nos invitaran a sus charlas. No tenemos nada que ocultar. Estaremos encantados de colaborar, participar y seguir informando. Los geólogos del grupo son profesionales estupendos que pueden explicar de qué tipo de actividad minera se está hablando, y dejar claro no es a cielo abierto, sino minería de transferencia” .

Por último, se muestra preocupada de que se utilicen argumentos “tan poco pertinentes” y afirma que este grupo de interés no tiene “ningún tipo de vinculación” con la empresa, “ni damos cuenta a nadie”. “Lo que nos interesa es el futuro de todos. Es nuestra obligación compartir ese conocimiento”.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva insiste no obstante en que el proyecto 'Neodimio', que afecta a los municipios de Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Mudela, no puede aprobarse “sin un adecuado análisis de su impacto ambiental y social” ya que “representa una amenaza para la población residente y los ecosistemas”. Por eso reitera su llamamiento tanto a la sociedad civil como a la clase política: estar “alerta” e “impedir” cualquier intento de “presión o manipulación que busque subordinar el interés público al interés privado”.

Por el momento, el Gobierno de Gobierno de Castilla-La Mancha, que tumbó hace siete años el proyecto anterior, no ha terminado de rechazar este nuevo intento de Quantum. La consejera de Desarrollo Sostenible admitió en un primer momento que al Ejecutivo “no le gustaba” la iniciativa pero después precisó que no lo descartaba, aunque con condiciones.

Quienes sí empiezan a rechazarlo son algunos alcaldes socialistas de la comarca. Así lo ha manifestado recientemente el de Torrenueva (uno de los municipios afectados), Raúl Bravo, sumándose a todos los colectivos sociales, ecologistas y civiles, nacionales e internacionales que desde principios de año se están adhiriendo al rechazo de los planes de la empresa minera.

A esta postura se ha adherido asimismo la alcaldesa de Castellar de Santiago, María del Carmen Ballesteros, quien además es secretaria provincial de Medio Ambiente del PSOE provincial de Ciudad Real. Ha firmado un escrito en el que tanto ella como su corporación municipal manifiestan su repulsa al plan de la mercantil, que califican como una actividad “transitoria” y “efímera en el tiempo” que puede “perjudicar enormemente” a la producción agroalimentaria, el estilo de vida de la zona afectada y también a su biodiversidad.

En el documento publicado por el ayuntamiento se rechaza de manera expresa y contundente el proyecto de exploración 'Neodimio' entre los ayuntamientos de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas entendiendo que la minería de tierras raras, que comporta “graves riesgos a múltiples niveles”, nada tiene que ver “con la gestión que históricamente se ha hecho del lugar ni de la comarca entera”, basada en la agricultura tradicional y la producción de productos de calidad.

También se ha sumado con un “no rotundo” el PSOE de Santa Cruz de Mudela (otra de las localidades afectadas), quien ha instado al alcalde a posicionarse “contra lo que el consenso científico ya ha calificado con anterioridad como un desastre medioambiental y de salud para nuestra población”. “No es ninguna cuestión a valorar como expresó nuestro alcalde en el pleno, no hay nada que valorar a lo que es un ejercicio de pura especulación que tiene como víctimas a nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestro entorno y nuestra salud”.