El PSOE de Castilla y León apoya la propuesta de Mañueco para mantener el Premio Nacional de Tauromaquia

Las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular para instar la Junta de Castilla y León a “proteger la tauromaquia y a fomentar la celebración de festejos taurinos en los pueblos y ciudades, especialmente en los declarados como espectáculos taurinos tradicionales” y también para que el gobierno autonómico inste al gobierno de España a reconocer la vigencia de la ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural así como, entre otras cosas mantener el Premio Nacional de Tauromaquia y a rechazar comportamientos que la menosprecien. Implícitamente se hace referencia al anuncio del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar) de eliminar ese premio del catálogo que entrega su Ministerio. Lo llamativo es que el PSOE ha apoyado una iniciativa que va en contra del socio de gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, al igual que el resto de grupos con la excepción de Pablo Fernández (Podemos) que ha votado en contra y de Francisco Igea, compañero de Fernández en el Grupo Mixto y que se ha abstenido.

El Partido Popular ha defendido su PNL recordando que “un ministro de Cultura no puede ejercer sus competencias en función de sus preferencias personales. Tiene la obligación de promover y fomentar todas las manifestaciones culturales entre las que se encuentra la tauromaquia”. Así lo ha expuesto la procuradora Lorena de la Fuente, que ha afirmado también que los toros son “el segundo espectáculo de masas” y ha destacado un impacto de 5,8 millones de euros por una semana de feria taurina.

El procurador del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, ha aseverado que a las plazas de toros van personas de izquierdas y de derechas, que el PSOE es plural como España, que no van a patrimonializar ni demonizar a quienes piensan diferente. Ha hecho una advertencia además, al afirmar que es un “gran error” utilizar la tauromaquia para “hacer política entre partidos”. “Hace más daño a la tauromaquia cantar el Cara al sol y los ‘vivas’ a Franco del tendido 5 de Las Ventas el pasado domingo, que las declaraciones de un ministro”, ha espetado. Pablos ha recordado que fue la ministra en la etapa Zapatero, Ángeles González Sinde quien vinculó la tauromaquia a Cultura, por lo que ha subrayado que se encuentra más cerca de esta que del ministro actual. “Si ustedes planteaban crear un problema al Grupo Socialista, han pinchado en hueso”, ha ironizado. “Si lo que ustedes pretenden es defender la tauromaquia, lo que tienen que hacer es dejar de manosearla y utilizarla para la bronca continua en la que han convertido a la política española en los últimos años”, ha reprochado.

Para defender su postura, Vox ha tirado de un procurador que fue banderillero durante 22 años, José Antonio Palomo, y que ha descrito como el día “más complicado y difícil” el de este miércoles por tener que defender y explicar lo que ha sido su mundo, así lo ha dicho, hasta que muera. “Ojalá no tuviéramos la necesidad de dar este paso al frente, frente a estos dictadores políticos que hablan de que los toros son tortura”, ha lamentado. Ha augurado terribles consecuencias tanto económicas como ambientales, si desaparece el toro bravo. Se ha dirigido a los socialistas asegurando que tiene “amigos del PSOE que son taurinos”, y les ha pedido que no permitan el “ataque” y los menosprecios a un sector que tanto ellos como él 'aman'. Palomo ha hecho referencia a las “cicatrices” que recorren su cuerpo “orgulloso por perseguir un sueño”. “Sueño con vestirme de luces una última vez”, ha finalizado.

La procuradora de UPL-Soria Ya, Vanessa García, se ha mostrado favorable a mantener el Premio Nacional de Tauromaquia amparándose en el arraigo cultural y ha citado los festejos sorianos de San Juan y el Toro de Júbilo en Medinaceli, una polémica tradición que acumula denuncias año tras año, en la que se enmaroma al toro se le ata a un poste y se le coloca un artefacto ardiendo durante horas. Para García, estas celebraciones son “idiosincrasia”.

Francisco Igea ha decidido tirar de ironía ante la PNL “más injusta” que se ha presentado. “¿Qué mas tiene que hacer el señor Gonzalo Santonja? ¿Correr los encierros de Béjar o venir con castoreño a las Cortes? No se puede ser más injusto con el consejero”, ha dicho. “Cualquiera que repase la agenda del señor Santonja verá que no ha hecho otra cosa, se le puede decir cualquier cosa al señor Santonja, pero que no ha ido a novilladas.... hombre, eso no, eso no se le puede decir”, ha comentado entre risas.

Más taxativo ha sido Pablo Fernández afirmando que “la tortura ni es arte ni es cultura”. “Sufrimos un gobierno que nos está retrotrayendo al Medievo, con Mañueco, el ‘niño de la peineta’, el vicepresidente nini, ‘fachita de Burgos’, que hacen que Castilla y León sea el hazmerreír de España”, ha defendido para justificar su voto en contra. Además, ha afirmado que la sociedad evoluciona, que cree que la tauromaquia es una vergüenza y ha invitado a firmar la iniciativa legislativa popular ‘No es mi cultura’ para su derogación.