Pacma estudia medidas legales por el evento del Toro de Júbilo de Medinaceli (Soria), el “más bochornoso de la historia”

El Partido Animalista Pacma ha anunciado este domingo que estudia adoptar medidas legales contra la organización del evento del Toro de Júbilo de la localidad soriana de Medinaceli por haberse tratado de “un espectáculo esperpéntico colmado de irregularidades” y el “más bochornoso de la historia”.

La formación ha documentado esta celebración que tuvo lugar durante este sábado y ha señalado que “es falso que se haya desarrollado sin incidentes”. “En las imágenes captadas se aprecia cómo el animal salió del cajón con la boca ensangrentada y cayó desplomado a los pocos minutos”, añade.

“Desde el principio, todo fue mal”, ha asegurado Pacma, que documentó el comienzo y transcurso de la fiesta hasta que, una vez tumbado el toro en el suelo, la Guardia Civil comenzó “a echar a las cámaras”.

Asimismo, ha recalcado que el animal “salió del cajón con la boca ensangrentada y la lengua por fuera, y tardaron más de 12 minutos en amarrarlo al pilón y embolarlo, y que tardó otros doce minutos en deshacerse de las bolas”, según un comunicado del partido recogido por Europa Press.

No obstante, el partido animalista ha destacado que no ha podido certificar si el animal ha fallecido “posiblemente de un infarto” porque no se les ha permitido estar presentes.

Por esta razón, procederán a valorar medidas legales, en tanto en cuanto “es realmente impresionante que aún se permita celebrar algo así en España”.