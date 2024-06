Pablo Iglesias devuelve la pelota a Otegi y pide a los votantes de EH Bildu que opten por Podemos en las europeas

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, ha pedido este domingo en Bilbao que los votos de EH Bildu vayan para Podemos en las elecciones al Parlamento Europeo. Desde Podemos ven estos comicios como una posibilidad de remontada después del descalabro de las generales y de las autonómicas. Un mal resultado dejaría a la formación en una posición muy difícil de cara a poder consolidar posiciones en el futuro. Por eso, el llamamiento que ha realizado Iglesias para captar votos abertales ha ido más allá de llegar al Parlamento Europa, para referirse a la necesidad de que Podemos coja fuerza y que en el futuro pueda liderar la izquierda en el Estado para caminar hacia una alternativa republicana en la que se imponga el derecho a decidir.

“Con todo el cariño, con un inmenso respeto, quiero pedir hoy a la gente que ha votado Bildu en otros procesos electorales que ayuden a que Irene Montero llegue con todos los diputados posibles al Parlamento Europeo. No sólo para contestar a la extrema derecha, no sólo para demostrar que se puede ser antifascista en las instituciones, sino porque es necesario que más temprano que tarde, Podemos vuelva a hegemonizar una izquierda estatal que se pueda aliar con otras fuerzas republicanas para que los avances democráticos en la pelea del Estado sean posibles, porque si la alternativa republicana viene solamente de las organizaciones políticas de las naciones sin estado, entonces la derecha españolista y su poder administrativo los volverá a aplastar”. Y ha señalado que “si se quiere construir una alternativa republicana que plantee una república confederal en la que sea posible el ejercicio del derecho a decidir es solamente en el marco de una pelea en el Estado”.

Iglesias ha devuelto así la pelota a Arnaldo Otegi, que en la campaña de las elecciones autonómicas pidió el voto para EH Bildu de los simpatizantes de Podemos y de Sumar, “con toda legitimidad”, ha dicho Iglesias. El coordinador general de EH Bildu recordó en esa ocasión que tras salir de la cárcel, en un acto político en Anoeta en 2016, ya había realizado un llamamiento a la izquierda confederal para sumarse al independentismo porque en España era “imposible la democratización” y había que unirse en torno a los independentistas. Sin embargo, el exsecretario general de Podemos ha puesto en valor como respuesta a Otegi todos los avances que ha conseguido su partido para la “democratizar” España durante su etapa en el Gobierno.

“En 2024 en Bilbao yo pregunto. Si nosotros no hubiéramos resistido, si hubiéramos permitido el Gobierno del PSOE con Ciudadanos, si no hubiéramos trabajado 'jo ta ke irabazi arte' -dale duro hasta vencer- hasta estar en el gobierno ¿se habría producido el acercamiento de los presos vascos? ¿fue un segundo frente independentista el que permitió el acercamiento de presos?”, se ha preguntado. “Si nosotros no hubiéramos trabajado para hacer una alianza estratégica entre republicanos a los que invitamos a la dirección de Estado para que Pedro Sánchez no pudiera pactar con Ciudadanos para que no dependiera del PNV, para que dependiera de nosotros de la izquierda aberzale, de los independentistas catalanes ¿sería hoy posible la amnistía?”. “Nos salió muy caro decir que no había democracia plena en el Estado español”, ha señalado criticando lo que ha calificado de “acoso mediático” y de la derecha. “Nos salió muy caro, pero gracias a eso algunas cosas cambiaron en la dirección democrática en el Estado español”.

Tras criticar el envío de armas a Ucrania, Pablo Iglesias ha ironizado con las “medallas” que se pone Pedro Sánchez al reconocer el Estado Palestino justo a las puertas de las elecciones europeas: “Es vergonzoso ponerse medallas por el reconocimiento del Estado palestino cuando se dice que Israel es un país amigo, como es vergonzoso retirar a la embajadora de Argentina porque han insultado a tu mujer -en referencia a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez- y no retirarla de Israel cuando están llamando antisemita al gobierno de España”, ha indicado.

El acto de Podemos en el que ha participado Pablo Iglesias ha tenido lugar en la Plaza Arriaga de Bilbao, un lugar cargado de simbolismo porque fue el punto neurálgico en la capital vizcaína de las concentraciones del 15M que dieron lugar a Podemos. Un hecho al que han hecho referencia el resto de los participante en e acto, Pilar Garrido, la secretaria general del Podemos Euskadi, el candidato vasco al Parlamento Europeo, Luismi Lapeña, el representante de Alianza Verde, Juantxu López de Huralde, o Eneritz de Madariaga y Ana Viñals, portavoces en las Juntas de Bizkaia y en el Ayuntamiento de Bilbao, respectivamente. En sus intervenciones ha sobrevolado el mensaje de que “Podemos no está muerto” y que se va a demostrar con unos buenos resultados en Europa.

Pilar Garrido ha recordado la importancia de los comicios porque hay que decidir entre “dos modelos”. “El de la economía de guerra o el de la economía de paz, con políticas que cuiden de la vida de las personas, la sostenibilidad sostenibilidad del planeta”. Ha señalado que “quién va a defender esa economía de paz y de derechos” y va a “frenar el avance de la extrema derecha” en Europa es Irene Montero, al tiempo que ha llamado a “votar antifascismo”.

El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha advertido de la necesidad de “luchar contra los partidos políticos que dicen que el cambio climático es una milonga votando a la candidatura que encabeza Irene Montero, a la candidatura de Podemos”. En ese sentido, ha criticado que el PSOE hace “un ecologismo corporativo y llega allí hasta donde le permiten llegar el oligopolio energético y las grandes empresas”, mientras que la lista de Irene Montero es “la garantía de que se va a hacer una lucha contra el cambio climático”.

Por su parte, Luis Miguel Lapeña, el candidato vasco en la lista a las Europeas, aunque sin posibilidades de salir, ha señalado que Podemos es el partido que va a dar “voz a muchas luchas. Podemos no se equivoca de bando, no somo la izquierda 'bienqueda' ni cambiamos cromos ni sillones. Somos a los que llaman la gente que está en dificultades”.

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha advertido de que “la ultraderecha está muy fuerte” y “van calando los discursos de odio”, por lo que Podemos “debe estar más fuerte que nunca”. la portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha pedido votar a una persona “valiente” como Irene Montero, que al frente del Ministerio de Igualdad “ha puesto a España en la vanguardia de las políticas feministas”.