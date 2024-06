Cien personas protestan contra la ampliación del puente del Poniente en Valladolid, que costará 5 millones

“¿Los peatones, qué hacen aquí? El coche tiene prioridad, ¡tiene que pasar!”. Dos vecinos de Valladolid sujetan un coche de cartón por encima del centenar de manifestantes que han participado en la sentada este domingo contra la ampliación del puente del Poniente en Valladolid. “Este puente no se toca”, han protestado los manifestantes, que han reclamado “más espacio para las personas y las bicicletas y menos para los coches”.

“Este es un movimiento civil de la sociedad, sin carteles. Somos la gente de la calle. No a la improvisación”, ha protestado una de las manifestantes, arropada por los aplausos del resto. La protesta ha sido convocada por la plataforma Movilidad Sostenible Valladolid, que integra colectivos como Ecologistas en Acción, asociaciones ciclistas, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, la Federación de AMPAS de Valladolid, Greenpeace, IU y Valladolid Toma La Palabra, entre otros.

Estas asociaciones se han unido en favor de una mayor movilidad sostenible en la ciudad desde que el actual equipo de gobierno (PP y Vox) se comprometieron a ensanchar y a eliminar el carril bus-bici-taxi actual en favor de dos carriles para vehículos a motor, un carril bici y dos aceras para los peatones con un proyecto de 2011 —de la época del alcalde León de la Riva— que resucitó el actual regidor, Jesús Julio Carnero.

La coordinadora de Ecologistas en Acción Valladolid, Carmen Duce, ha subrayado que las políticas de movilidad deberían ir dirigidas a “reducir el tráfico” que entra en la almendra central de la ciudad, porque además después del puente se pondrá el límite de la Zona de Bajas Emisiones.

La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid Antonio Machado, Margarita García, ha asegurado que hay obras “mucho más necesarias e imprescindibles” que la del puente del Poniente, que el Ayuntamiento cifró inicialmente en cinco millones de euros. “Ampliar carriles para los coches solo atrae vehículos de motor. Es una medida contra el sentido común y cualquier tipo de lógica”, ha protestado García, que ha negado que haya atascos en la zona salvo alguna “mínima retención en un momento determinado”.

Margarita García ha instado a Carnero a desistir de esta obra a pesar de que estaba entre sus promesas electorales. “La gente no vota un programa entero, y los programas electorales no son inamovibles; se cambian cuando les interesa”, ha reprochado la representante vecinal, que ha recordado que el PP no fue el partido más votado en las elecciones locales del año pasado.

El proyecto del puente del Poniente ha contado con el rechazo de colectivos y asociaciones desde el principio, cuando lo comunicó Carnero, a lo que solo se ha ido sumando más oposición después de que el alcalde anunciara la participación del escultor Jaume Plensa, quien acabó renunciando al proyecto por “compromisos personales y profesionales sobrevenidos”. Carnero pretendía iluminar el puente nuevo con luces led en función de la afluencia con “mensajes de códigos de color” para permitir a los conductores que estén cerca acercarse al puente o intentar acceder al centro por otro lado si es que ese tramo está muy concurrido. Estaba previsto incluir el puente en una ruta turística nocturna y que se iluminara en eventos y conmemoraciones. Después, anunció la presencia de Plensa en el proyecto creativo 'Siete poetas sobre el río Pisuerga', con un proyecto que tendría un coste de 1,5 millones de euros.