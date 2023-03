Puente teme una campaña con “pseudomedios” que sigan con el ataque personal y augura que Carnero no cogerá el acta de concejal

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha atrevido este jueves a avanzar su 'porra' del 28M en un encuentro informal con periodistas. Con la advertencia de que siempre se queda corto en sus pronósticos para su partido, cree que el PSOE conseguirá 13 concejales, que su socio de gobierno, Valladolid Toma La Palabra, obtendrá 2, como Vox, y que el PP, “que está desguazado” se quedará con 10. Pero además ha dicho que está “seguro” de que el candidato del Partido Popular, el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, seguirá siendo consejero después de las elecciones del 28 de mayo porque no cogerá el acta de concejal para pasar a la oposición. “Al PP le pasa como al PSOE, es un partido de Gobierno y cuando no gobierna, sufre. Estaban acostumbrados a 20 años de mayoría absoluta y ahora no están haciendo una política de plazos, que podría ser poner a alguien con más recorrido, que forme equipo”, ha dicho. Aunque tiene un gran “respeto personal” y “buena relación” con Carnero, con el que llegó a hablar cuando su partido le impuso asumir la candidatura, no ha tenido mucha compasión con el actual Grupo Municipal Popular, quien el pasado martes abandonó en Pleno, en lo que Puente considera que fue un acto “premeditado” hasta el punto de que lo llevaban escrito en el papel que leyeron.

Puente sí ha sido generoso con el concejal de Vox, Javier García Bartolomé, que no repetirá. Según su criterio, con García Bartolomé, Vox tenía parte del camino hecho, y además es un edil “que se lo ha trabajado”, mientras que la candidata designada por la dirección nacional, la abogada Irene Carvajal “no ha cruzado la vía en su vida” -en referencia a que no conoce la zona más obrera de la ciudad, la Este. “Nos conocemos desde pequeños y hemos sido amigos pero es que la tienen que esconder, no ha pisado el barrio de Pajarillos en su vida y no tiene idea del funcionamiento del Ayuntamiento”.

Ha alabado además el trabajo de su socio de gobierno, Valladolid Toma La Palabra, especialmente a María Sánchez, una “política de raza y cabeza pensante” de su grupo “muy completa, muy valiente y con capacidad, formación y experiencia” aunque con menos transversalidad que Manuel Saravia, que deja la política. Por otro lado ha desvelado que en su lista deshoja una margarita, que el concejal Luis Vélez es su “imprescindible” y que no descarta incorporar al exconcejal de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín.

De la campaña electoral a Puente le preocupan los 'pseudomedios' y nuevos ataques personales que afecten a su círculo más cercano y ha puesto el ejemplo de una publicación sobre un supuesto embarazo de su pareja que llevó a su madre a preguntarle si era cierto y a recibir felicitaciones de sus amigos. En los últimos dos años a Puente se le ha intentado acusar de corrupción por subir a un yate o por conducir un caro pero viejo Mercedes prestado. Ninguno de los dos asuntos ha traspasado la frontera judicial pero sí ha tenido cierto eco por las maniobras de un PP que ha llegado a entrar el juego con tuits, preguntas en los Plenos o intervenciones en los 'pseudomedios'. “Me parece desde un punto de vista democrático, de una gravedad extrema” , ha dicho sobre lo que está ocurriendo sobre el caso Mediador y la trama del 'Tito Berni'. De hecho, ha subrayado que uno de esos 'pseudomedios' ha tenido que rectificar cuatro noticias en las que había situado en la trama al diputado por León y secretario provincial, Javier Cendón.

“De donde proceden estas actitudes no tiene nada que ver con el periodismo. Yo estoy aquí sentado entre periodistas. Eso no son periodistas. Eso lo sé. Yo creo que es hasta una organización criminal”, ha dicho. El tema lo ha llegado a tratar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque de nada sirve acudir a los tribunales cuando la espera llega hasta los dos años.

Sobre su recorrido político, asegura que como alcalde no seguirá hasta más allá de 2027 porque considera que tres mandatos son los suficientes para dejar su impronta en la ciudad. Tampoco se ve en la oposición, aunque si se diese el caso, cogería el acta y reflexionaría después sobre su futuro, que dice que no pasa por ser ministro, algo que se le ofreció dos veces y rechazó.