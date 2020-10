La hermana de la mujer que murió de cáncer sin atención médica presencial inicia una campaña para acabar con las consultas telefónicas

Sonia Saiz-Maza falleció de cáncer en agosto sin recibir atención médica presencial. Ahora, su hermana, Lydia Sainz-Maza, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org para acabar con las consultas sanitarias telefónicas en Castilla y León.

"Las consultas telefónicas deben desaparecer", ha reivindicado Saiz-Maza en su petición en un llamamiento a que los ciudadanos "merecen otra sanidad" ya que, según defiende, por teléfono "no se cura y es más complicado realizar un diagnóstico certero".

En este sentido, considera que "la sanidad pública no puede ser el juego de la gallinita ciega' y por eso ha puesto en marcha esta petición que, bajo el lema 'Por Teléfono no se Cura', ha logrado ya 500 firmas en menos de 24 horas. Lydia Sainz-Maza ha explicado en la petición que hay "otras víctimas de la pandemia del COVID", como su hermana, que pese a no padecer la infección, ha padecido "la pandemia silenciosa", aquella de quienes ni si quiera han recibido atención médica presencial.

Sonia Sainz-Maza estuvo tres meses siendo atendida de forma recurrente por teléfono, sin ser explorada ni una sola vez en Atención Primaria y sin que se le realizase una analista, hasta que ella la solicitó por su debilidad extrema. Incluso, según asegura su hermana, le llegaron a recriminar en el Hospital de Cruces (Baracaldo), con el que existe un convenio con Castilla y León para municipios con proximidad geográfica, que acudiese a urgencias "arriesgándose a coger el coronavirus".

Finalmente, la mujer de 48 años falleció a causa de un cáncer de colon el pasado mes de agosto, lo que motivó, tras la denuncia pública de su hermana, que la Fiscalía abriese una investigación para esclarecer lo sucedido.