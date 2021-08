Dimite la portavoz de Toma La Palabra en la Diputación de Valladolid

La portavoz de Toma la Palabra en la Diputación de Valladolid, Virginia Hernández, ha remitido este viernes un comunicado a los cargos públicos de la formación en el que informa de su dimisión como diputada provincial, que se formalizará la próxima semana, tras el cierre de tareas pendientes.

Asimismo, la también alcaldesa de San Pelayo ha querido dirigir dicho comunicado a la militancia, por lo que se ha hecho público a través de los medios digitales de la plataforma. En el escrito, antes de anunciar su dimisión, Hernández repasa el modelo de políticas que, a su juicio, debería ejercer la Diputación y recuerda la ilusión con la que tomó posesión de su cargo en julio de 2019. «Yo quería hacer política, defender nuestros pueblos y los derechos de las personas que habitan en el medio rural, por eso quise ser la portavoz de Toma la Palabra», señala. «Tengo la certeza de que no voy a poder cumplir con el compromiso que adquirí hace ya más de dos años», traslada a sus compañeros, «y es por eso que, con un dolor inmenso, me veo obligada a decir adiós anticipadamente a mi cargo como diputada provincial».

Hernández explica que da «un paso al lado» en la Diputación pero que seguirá como alcaldesa de su pueblo, San Pelayo, por la misma formación que ahora representa, Toma la Palabra, en la que, recuerda, «están Izquierda Unida, EQUO y otras tantas personas que no tenemos carnet de ninguno de los dos partidos, porque lo importante es que nos une un objetivo común». Y añade: «Seguiré haciendo política como siempre la hice, porque no es necesario estar en una institución para luchar por un mundo mejor». «La despoblación es un problema de Estado de primer orden, y la repoblación del medio rural la única solución; esta es mi vocación última y ahí me encontraréis», manifiesta.

El comunicado tras unas palabras de agradecimiento para las que personas que la han acompañado durante estos años, concluye así: «Me despido con la conciencia de quien trabajó desde la honestidad, con la tristeza de quien se vio obligada a abandonar un proyecto antes de tiempo y con la esperanza de quien sigue creyendo que es posible un mundo mejor. Un mundo rural mejor».