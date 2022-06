El Real Valladolid entiende la “desazón” que ha podido causar el nuevo escudo pero no se plantea cambiar la decisión

El director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha asegurado este lunes que la directiva entiende la repercusión social del cambio del escudo del club e incluso la “desazón” que sienten algunos de los seguidores, pero ha recordado que se trata de una decisión “que ha costado tomar” por lo que no se plantean cambiar el nuevo emblema.

Así lo ha señalado Espinar este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de un informe sobre el impacto económico que tiene el ascenso del club a LaLiga.

Ante la propuesta por parte de los aficionados que se concentraron el pasado jueves para mostrar su rechazo al diseño del nuevo escudo y reclamar que se restaure el antiguo después de la próxima temporada, Espinar ha apuntado que por lo que él conoce, “va a permanecer tal y como está”.

El directivo blanquivioleta ha explicado que en los últimos días el club es “receptor de todas las quejas y elogios, que también hay” y ha reconocido que sabían que “no iba a ser una opinión unánime en cuanto a aceptación o negativa”, por lo que ha subrayado que entienden todas las opiniones y “la desazón que haya podido causar”.

En cualquier caso, ha recalcado que el club ha llegado a la determinación del nuevo diseño del escudo después de un proceso largo y se considera que es “lo mejor a medio plazo para los intereses de la entidad y la ciudad de Valladolid”.

“Entenderíamos la repercusión social en nuestros aficionados, pero la decisión del escudo ha costado tomarla y una vez que ya se ha implantado no pienso que vayamos a cambiar”, ha apuntado, a lo que ha añadido que el club no ha recibido la petición de tener un año “de tránsito” en cuanto al escudo.

A ello ha añadido que el material deportivo de la próxima temporada ya está realizado con el nuevo escudo.

Ante las quejas que apuntan que algunos aficionados se plantean no comprar productos del club o no abonarse para la próxima temporada como “boicot” ante el cambio en el escudo, Espinar ha apuntado que no cree que sea una decisión tan importante en “el corazón” de los aficionados como para tomar esas decisiones personales que en cualquier caso el club entendería.

Eso sí, ha apuntado que en el caso de producirse situaciones de ese tipo no cree que vaya a ser una decisión que “afecte especialmente a las cifras de negocio de esa rama del club” pues el peso que representa el merchandising en el presupuesto de la entidad es aproximadamente un 5 por ciento, “muy baja” con respecto a otras áreas.

Espinar ha apuntado que los próximos pasos en el cronograma de novedades del club este verano serán, en primer lugar, la presentación de las nuevas camisetas y, en segundo, los detalles sobre la campaña de abonados para la próxima temporada 2022/2023 en LaLiga.

El directivo ha señalado que se llevarán a cabo ambas antes de mediados de julio, aunque ya una vez haya vuelto la primera plantilla a los entrenamientos, pues entiende que en la presentación de las nuevas equipaciones “tienen que participar los jugadores en algún aspecto de la presentación”

.