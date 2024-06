Expertos independientes investigarán al rector de la Universidad de Salamanca

Una comisión de expertos independientes será la encargada de revisar las prácticas del rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, durante su trayectoria como investigador, en respuesta a la petición del Comité Español de Ética de la Investigación.

Corchado ha sido el encargado de anunciar ante los medios este acuerdo del Consejo de Gobierno de la USAL, que preside como rector y en el que hay miembros tanto afines como críticos con él.

Ni Corchado ni nadie de su equipo participarán en las propuestas para determinar quiénes serán esos expertos independientes y el coordinador de la comisión, que deberán ser todos ellos personas ajenas a la universidad, según ha confirmado el rector a preguntas de los periodistas.

Los miembros del Consejo de Gobierno propondrán el 3 de julio, en una reunión extraordinaria, candidatos para ejercer esa labor de coordinador y, el coordinador que salga elegido decidirá quiénes y cuántos expertos necesita para conformar esa comisión, según ha indicado después de la comparecencia del rector la universidad en una nota.

Esta comisión, ante la que Corchado ha dicho que dará todas las explicaciones e información para defenderse, elaborará un informe que remitirá al Comité en un plazo aún no determinado, como tampoco se ha definido aún el número de expertos que llevarán a cabo este cometido.

“Tenía ganas de defenderme y explicarme ante mis compañeros. Tengo la conciencia tranquila y confío en las instituciones y el proceso establecido”, ha dicho Corchado, quien ha participado este jueves en su primer Consejo de Gobierno y lo ha hecho con este asunto como tema central.

En los últimos meses, desde que el diario 'El País' comenzara a publicar informaciones sobre la praxis investigadora de Corchado, el catedrático y ahora rector ha evitado pronunciarse al respecto y ha optado por no defenderse de las acusaciones sobre él.

Sin embargo, el manifiesto que un total de 134 profesores en activo y 17 profesores jubilados de la Universidad de Salamanca (USAL) publicaron el pasado martes sí hizo que Corchado reaccionara públicamente, tanto con declaraciones como con una carta pública a la comunidad universitaria, en los que se mostró muy molesto por estas críticas desde dentro de la institución académica.

El Comité Español de Ética de la Investigación, órgano consultivo independiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, solicitó a la USAL que actúe ante unos hechos que “podrían conculcar las buenas prácticas científicas”, por lo que ha pedido como “imprescindible e insoslayable una verificación exhaustiva e independiente de los mismos por las instancias competentes”.

“Esto en nada altera la legitimidad del proceso electoral”

Corchado ha querido aprovechar su comparecencia pública para enviar un “mensaje de tranquilidad” a la comunidad universitaria porque esta investigación, ha dicho, “en nada altera la legitimidad del proceso electoral democrático”.

“El proceso no ha sido objeto de impugnación alguna. Yo me voy a centrar en seguir con el mandato que me han dado las urnas e impulsar la universidad”, ha afirmado.

Corchado tomó posesión como rector de la Universidad de Salamanca el pasado 31 de mayo para un mandato único de seis años, tras salir elegido el 7 de mayo con el 61,07% de los votos en unas elecciones en las que fue el único candidato, y en las que obtuvo un notable 32,5% de voto en blanco, que atribuyó a “unas caras que no las dan, que están ahí, pero han estado escondidas”.

Preguntado al respecto, Corchado ha preferido este jueves no entrar en ese tipo de valoraciones y limitarse a explicar el procedimiento acordado en el Consejo de Gobierno.