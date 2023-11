El Real Valladolid aplaza la consulta para elegir su escudo por las críticas de la afición al método de votación

La afición del Real Valladolid tendrá que esperar de nuevo para poder votar su escudo. El conjunto blanquivioleta, en un comunicado, ha informado sobre la suspensión temporal de la consulta popular tras “numerosas interacciones con sus abonados”. “Es evidente que diferentes cuestiones relacionadas con este asunto han originado precisamente lo contrario a la intención del Club”.

El director del gabinete de Presidencia, David Espinar, comparecerá mañana a las 12.15 horas en la sala de prensa de Zorrilla para dar cuenta de la situación. Desde el club han asegurado que su intención con la consulta “no era otra que conciliar y encontrar la paz social tan necesaria para que todos” vayan “de la mano por el bien de la institución”.

La directiva ha vuelto a señalar su “compromiso firme” para realizar la consulta vinculante. Asimismo, han asegurado que abrirán “un proceso de diálogo para, entre todos, tratar de encontrar una fórmula que satisfaga a la mayoría de nuestra masa social. Existen algunos puntos de discordia, y todos ellos tienen argumento favorable y contrario. Simplemente intentaremos alcanzar puntos de encuentro y equilibrio”.

Críticas por el método de votación y la fórmula de la pregunta

Los puntos de fricción entre la propuesta de la dirección y la afición radican en el formato para elegir que vuelva al diseño clásico, según el propio Espinar, tendrá que haber la mitad más un voto de todos los abonados -casi 21.000- a favor de recuperar, en total se debían sacar 10.976 sufragios.

El proceso, lejos de ser la clásica mayoría sobre el total de los votos, tenía que ser el 50% de los abonados con derecho a asiento. El Real Valladolid no quería contar en la votación con los socios que solo están inscritos en la sección de baloncesto al ser esta una entidad jurídica diferente con el que hay un convenio para tomar el nombre, como aseguró Espinar. Las personas que no voten contabilizarán como un no. El directivo dejó claro que habrá aficionados que no quieran participar o que les sea indiferente de ahí que entiendan que es una negativa al cambio, sin contemplar una tercera opción que recoja este sentir.

La votación iba a tener lugar este jueves 30 de noviembre a las 10.00 horas y se cerrará a las 20.00 del 1 de diciembre. El club solo contemplaba la votación exclusivamente telemática, sólo presencial para incidencias“, como explicó el que es la mano derecha del presidente Ronaldo Nazario.

El planteamiento de la pregunta también despertó críticas. En vez de elegir formas más directas que no lleven a interpretaciones el club decidió usar: “¿Ves imprescindible volver al escudo anterior?”. El uso de “imprescindible” puede dar a entender un posicionamiento subjetivo como se le planteó a Espinar en rueda de prensa. El dirigente blanquivioleta ha aseverado que no van a hacer campaña por ninguna de las dos opciones y acatarán lo que “vote la mayor parte de abonados”, aunque como se ha podido ver en correos con una carta de Ronaldo y otra explicando de nuevo el diseño el club no ha sido imparcial.

Las peñas piden la mayoría simple

La Federación de Peñas, a través de un comunicado difundido este martes, creía que la pregunta era “completamente subjetiva y tendenciosa” esta pregunta que realiza la entidad blanquivioleta para plantear el posible retorno al anterior escudo y pide que se cambie por “decidir qué escudo te representa”.

Asimismo, la agrupación reclamaba “suprimir la barrera del mínimo de votos para el cambio del escudo, siendo suficiente la mayoría simple, como en cualquier sufragio y se alargue la fecha de votación hasta el 3 de diciembre para que puedan votar los aficionados en días no laborables”.

En este sentido, se critica que se haya establecido la fecha para realizar la votación el 30 de noviembre y 1 de diciembre, días laborables, “que no dan tiempo para preparar una campaña y que no tienen en cuenta que hay aficionados que pueden estar fuera de casa o con dificultades laborales en esos días”.

Respecto al hecho de que el club considere obligatorio para el cambio, que voten por este más de la mitad de abonados, la Federación de Peñas denuncia que votar por el nuevo escudo tiene el mismo valor que no votar, por lo que se preguntan qué sentido tiene, entonces, elegir este último símbolo.

También denuncia que se haya optado, como única vía, por el voto telemático “ya que dificulta la participación de personas mayores o que tengan poco trato con las tecnologías”, y por ello demanda que se facilite la cobertura presencial, para que los aficionados puedan optar por una u otra opción. Al final, el club ha decido poner pausa para que las aguas del Pisuerga corran tranquilas por la capital.