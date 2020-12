Los sindicatos sanitarios piden al presidente de Castilla y León una fecha para discutir sobre el decreto sanitario

Los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que dé una fecha para celebrar una reunión en la que abordar "y desbloquear" la situación creada tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del decreto sanitario.

En un comunicado, los sindicatos han recordado que hace una semana, en una reunión con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se formalizó un compromiso de reunión con el presidente de la Comunidad para "desbloquear la situación", además se les informó de la intención de Fernández Mañueco "de negociar desde cero medidas voluntarias y en positivo".

"Todos los sindicatos recogimos su guante, mostrando nuestra disponibilidad a negociar siempre y cuando se retire el Decreto o no se desarrolle", ha asegurado, aunque ha precisado que pasados 7 días no ven "ningún movimiento", ya que no les ha enviado ninguna convocatoria. por lo que consideran que "su palabra no vale nada":

Asimismo, han aseverado que mientras pasa el tiempo, "los gerentes nombrados por ellos toman decisiones en contra de los derechos de los trabajadores", basándose en normativa "aunque dijeron que no se iba a aplicar, pero sirve para instaurar medidas que eliminan derechos de los profesionales de Sacyl".

Por ello, los sindicatos, que representan a los empleados de Sacyl, exigen al presidente de la Junta que cumpla sus promesas, y esta tarde, en el Pleno de las Cortes, "no decepcione una vez más a los profesionales" y fije una fecha para iniciar la negociación "en positivo".

Asimismo, los sindicatos de la mesa (Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE) aseguran que continuarán con las movilizándonos hasta que retiren todas las medidas "que lesionen los derechos de los que están plantando cara frente a la pandemia".