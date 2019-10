El conseller de Educación de Catalunya, a unos sindicalistas: "Hay un tanto por ciento de funcionarios apalancados de puta madre"

"Hay un tanto por ciento de funcionarios apalancados de puta madre". Así se despachaba el conseller de Educación de Catalunya, Josep Bargalló, en una conversación informal con un grupo de sindicalistas que ha sido captada por una cámara de Canal Terres de l'Ebre. Esta afirmación del que es el máximo responsable de la Administración educativa en Catalunya le ha valido al conseller una oleada de críticas, empezando por la práctica totalidad de los sindicatos del sector.

Las declaraciones de Bargalló se produjeron este miércoles durante una charla del conseller con varios profesores que se habían concentrado para exigirle mejores condiciones en la sustituciones y la eliminación del llamado decreto de plantillas, que desde hace años da más capacidad al director de los centros para seleccionar a los nuevos docentes. En ese momento, la televisión local de Terres de l'Ebre captó dos frases de Bargalló, la que se refiere a una parte de los funcionarios como "apalancados" y otra en la que afirma: "Si se quedan sin funcionarios, por mi mejor".

Desde el Departamento de Educación argumentan que se trató de una "conversación privada" y que las frases están "sacadas de contexto". Asimismo, recuerdan que el conseller siempre ha defendido el decreto de plantillas al que se refiere la charla, y añaden. "El conseller siempre ha defendido a los maestros –que han de ser funcionarios para garantizar su estabilidad– y no la funcionarización que se desprende de la aplicación de la ley de función pública española".

Esta justificación no le ha servido al conseller para aplacar la ira de los sindicatos, que han salido en tromba para pedir una rectificación. UGT, CCOO y USTEC-Stes le han reclamado explicaciones, y este último, el mayoritario en la escuela pública, le ha exigido directamente su dimisión. "No se merece el cargo que ocupa", sentencian desde este sindicato. Desde UGT lamentan que sus palabras "expresan un menosprecio evidente al conjunto de trabajadores de los servicios públicos", y en CCOO le piden a Bargalló que convoque de forma "inmediata" una Mesa Sectorial para abordar sus declaraciones.

El suceso ha generado también revuelo en el plano político. La diputada de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha anunciado que pedirá la comparecencia del conseller. "¿Un conseller de Educación que no confía en el cuerpo docente, que ha sido quien ha aguantado el pulso del sistema educativo pese a los recortes, puede seguir siendo conseller? Creo que no", sostiene. Pol Gibert, del PSC, considera "inaceptables" las declaraciones y afirma que "no es digno del cargo".

Declaracions absolutament inacceptables del Conseller Bargalló sobre els més de 250.000 treballadors/es públics que cada dia presten servei a tota la ciutadania. Si aquest és el respecte pel seu propi personal, no és digne del càrrec. https://t.co/PsBTC39Kk9 via @YouTube — Pol Gibert / ♥️ (@polgibert) October 3, 2019

Un conseller d'Educació que no confia en el cos docent, que ha sigut qui ha aguantat a pols el sistema educatiu malgrat les retallades, pot seguir sent conseller? Jo crec que no. Demanem compareixença perquè doni explicacions https://t.co/e9jCWPExq6 — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) October 3, 2019

Bargalló, histórico miembro de ERC, ocupa el cargo de conseller de Educación desde la constitución del gobierno encabezado por Quim Torra, aunque estuvo también al frente de este mismo departamento durante un breve período de tiempo con el Tripartit de Pasqual Maragall, en el que llegó a ser Conseller en Cap.