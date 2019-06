La Generalitat expedienta a la maestra de Terrassa por romper "en público" el trabajo de una alumna pero no ve agresión

No hay evidencias de que la maestra del colegio Font de l'Alba, de Terrassa, agrediera a una alumna por pintar una bandera de España, tal como denunció la familia. A esta conclusión ha llegado el Departamento de Educación tras analizar la documentación del hospital, de la inspección, del centro y de los Mossos d'Esquadra. Con todo, le han abierto un expediente a la docente por romper el trabajo de la niña en público y dejarla sola en el pasillo, lo que podría ser una falta leve.

La noticia salió a la luz al difundirse un parte del Hospital de Terrassa en el que la menor refería a los médicos de urgencias que la docente le gritó al ver que pintaba banderas españolas en el álbum de fin de curso. Según la familia, la maestra agarró a la niña de la camiseta y posteriormente del cuello para expulsarla de clase, lo que provocó que la alumna se golpeara en la espalda al caer al suelo.

Ante este relato, Educación, a través de sus Servicios Territoriales, abrió una investigación y ha recabado en las últimas horas el informe de la maestra, el de la dirección del centro y del Consorcio Sanitario de Terrassa, así como la denuncia presentada por los padres, que también llevaron una instancia a la Generalitat.

La conclusión a la que llegan en el Departamento es que "no se ha podido evidenciar fehacientemente maltrato físico" y que no se percibe "motivación ideológica" en su actuación. En este punto, el comunicado de Educación precisa que la maestra no solo rechazó los símbolos dibujados por esta alumna -al parecer, una bandera de España y eslóganes como "Viva España"-, sino también otros símbolos, no solo políticos, de otros niños "al considerar que no se ajustaban a los criterios dados".

Más allá de la agresión, en Educación sí ven indicios de mala praxis de la docente en la gestión del incidente y han decidido abrir un expediente disciplinario a la maestra. Según constatan, la profesora habría roto el trabajo de la niña en medio de la clase y la habría dejado sola en el pasillo, dos hechos que "pueden constituir una falta leve". Como medida cautelar, han establecido que la tutora esté "siempre" acompañada por otra docente cuando esté al frente de la clase.

Al conocer la noticia, el Departamento de Educación abrió una investigación y pidió un informe sobre los hechos a los Servicios Territoriales. Desde Ciudadanos exigieron ese mismo día al Ministerio de Educación que actuase ante lo que calificaron de "señalamiento ideológico" por "dibujar o mostrar símbolos nacionales en los colegios".