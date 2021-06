Catalunya anuncia una reducción del 40% del precio de los másteres hasta equipararlos a los grados más caros

Golpe de efecto de la nueva consejera de Universidades catalana. Gemma Geis ha anunciado que van a rebajar el precio de los másteres hasta un 40%. Esto supondrá en la práctica una primera equiparación con lo que se paga por los estudios de grado, una histórica reivindicación de los estudiantes, que desde hace casi una década se quejan de que Catalunya sea una de las comunidades más caras para estudiar.

Así quedan las tasas universitarias este curso: Catalunya es la que más las baja pese a que sigue en cabeza junto a Madrid

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Geis ha explicado que la medida ya se validó en el seno del Consejo Interuniversitario de Catalunya, integrado por los rectores universitarios, y que en breve se aprobará en el Consejo Ejecutivo del Govern. El coste de la medida será de 9,3 millones de euros y correrá a cargo del presupuesto de la consejería. “Era una demanda muy justa y posiciona el país donde queremos, con el conocimiento, el talento y la formación y que no deje a nadie atrás. Es una buena noticia”, ha insistido la nueva consejera.

En el curso actual, los másteres no habilitantes –los que no son necesarios para determinados ejercicios profesionales– tienen un precio por crédito 46,11 euros. Con la rebaja, se situarán en 27,67 euros, que es el mismo precio de los grados de tipo C, los más caros (como Medicina, Veterinaria, ingenierías…). Esta reducción va en la línea de la aprobada para el curso vigente: la de un 30% del precio tanto en másteres como en grados, una reivindicación universitaria histórica en Catalunya y que el Parlament venía reclamando al Govern desde hacía años.

En clave económica, Geis ha reiterado su compromiso al asumir el cargo de trabajar para incrementar el presupuesto de Universidades y ha recordado que así está marcado al acuerdo de Gobierno. También ha asegurado tener el "deber" de trabajar en otros temas como la demanda de los estudiantes para que las prácticas sean remuneradas o la mejora de las condiciones de los profesores e investigadores. Geis ha mostrado también sus recelos hacia la nueva ley de universidades que prepara el gobierno español. Estos recelos surgen por si quedan afectadas tanto las competencias de Catalunya como la autonomía universitaria.