Collboni cree que Barcelona no puede absorber a más cruceristas: “La carga turística de la ciudad no puede subir”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la capital catalana no puede absorber a más cruceristas tras el récord de 3,5 millones de 2023. “La carga turística que tiene la ciudad en estos momentos no puede subir; nuestra política quiere potenciar Barcelona como base de cruceros, no como escala, que es lo que menos valor aporta a la ciudad”, ha afirmado Collboni en una entrevista en el diario 'Ara'. “A nosotros nos interesa un turismo de calidad”, ha asegurado en la misma entrevista.

En paralelo, el alcalde ha cargado contra la “irresponsabilidad política” de Colau por el “no”' en los presupuestos. “En diez días, las malas decisiones de la señora Colau han provocado que presupuestos progresistas en España, en Cataluña y en Barcelona no se hayan concretado”, ha lamentado Collboni. “Es bastante evidente que su forma de liderar el espacio político ha tenido una consecuencia nefasta”, espetó el alcalde de Barcelona contra la líder de Barcelona en Comú.

“¿Qué forma de hacer política es ésta de bloquear presupuestos progresistas y después pedir gobiernos progresistas?”, se preguntó en voz alta Collboni, que insistió en su crítica. La fijación que ha tenido la señora Colau de hablar sólo de poder, y no de políticas, no ha permitido que se sumaran a un acuerdo progresista pactado también con Esquerra“, quiso dejar claro el alcalde de Barcelona, que se mostró partidario de un entendimiento a más largo plazo con los republicanos.

12-M: “La mayor parte de los catalanes no quieren volver atrás”

“Este no es un acuerdo sólo coyuntural para sumar un voto a los presupuestos. Es un acuerdo que espero que tenga más recorrido en el futuro”, adelantó Collboni. Sobre las elecciones del 12-M y la candidatura de Puigdemont, el alcalde de Barcelona ha sido tajante. “Estoy convencido de que la mayor parte de los catalanes no quieren volver atrás. Quieren pasar página y lo que veremos es una victoria de Salvador Illa”, ha apostado Collboni, quien tampoco cree que la ley de amnistía signifique un 'desgaste' para el PSC . Por último, y sobre la propuesta de financiación singular de Cataluña, el alcalde de Barcelona no se ha mojado. “No me corresponde a mí. Todo lo que se pueda hacer para mejorar la financiación tiene mi apoyo, pero la concreción de este modelo debe hacerla Isla”, ha concluido Collboni.