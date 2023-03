El Director del Departamento de Física de la UAB acusa al Rector de ignorar las quejas sobre el catedrático acosador

El director del Departamento de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se ha sumado este jueves a las críticas al equipo de Gobierno de la Universidad por su gestión del caso del catedrático condenado por acoso, que no fue apartado hasta que elDiario.es reveló que seguía dando clases. “No hemos estado a la altura”, señala en una carta dirigida al Rector de la UAB, Javier Lafuente, a la que ha tenido acceso este periódico.

Francesc Xavier Àlvarez, director del Departamento al que pertenecía el catedrático condenado por acoso, asegura en su carta que desde la Facultad se había pedido durante “las últimas semanas” que se actuara respecto a este docente. “Me rebelo ante el hecho de que nuestros representantes no hayan reaccionado a las reiteradas peticiones que se han hecho desde la Facultad en las últimas semanas”, afirma.

Àlvarez también se ha solidarizado con la responsable de Igualdad de la Facultad que dimitió el miércoles. “Su carta de dimisión contrasta con la ausencia de crítica por parte del equipo de Gobierno”, señala en la carta.

“Querría unirme a la incomprensión y la rabia que la Doctora Gemma Garcia expresó”, continúa, antes de expresar su “más profunda sensación de derrota” al leer la carta de dimisión de la ya exresponsable de Igualdad en la Facultad de Ciencias.

“Comparto también la sensación de pérdida total de confianza después de ver la gestión que se ha hecho de esta situación desde el Rectorado”, prosigue. “La sensación que tenemos desde el Departamento es la de estar en medio de una crisis de la que se nos ha mantenido al margen sin considerar que tanto los alumnos como el profesorado necesitábamos un acompañamiento para poderla gestionar”, añade.

“No puedo comprender como el Rector, después de reiteradas llamadas el día que la noticia salió en los medios, no se pusiera en contacto con nosotros”, lamenta el profesor, que alerta que, debido a la gestión que está haciendo la UAB del caso, corre en peligro “la confianza del alumnado y la sensación de pertenencia de nuestro profesorado”. “Podemos malmeter de forma irreparable nuestra institución”, alerta el Director del Departamento.

“Ayer pude ver en los ojos de muchos alumnos y profesores como se abría una brecha entre ellos y un equipo de Gobierno que no parece comprender que llevar las riendas de una Universidad es, ante todo, estar al lado de su gente”, remacha la misiva.

elDiario.es publicó el pasado lunes que el catedrático de Física de la UAB, Àlvar Sánchez, seguía impartiendo clase a pesar de tener una condena de un año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por haber acosado sexualmente a una alumna durante dos años. La condena de la Audiencia Provincial ratificaba una sentencia previa del juzgado penal de Sabadell.

La universidad respondió en un primer momento que no podía suspender al catedrático hasta que no acabara la vía judicial. Es decir, hasta que no se resolviera el caso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo unas horas después, tras las protestas de los estudiantes, lo acabó suspendiendo cautelarmente. La gestión del caso motivó la dimisión de la hasta entonces responsable de Igualdad de la facultad de Ciencias, Gemma Garcia. Docentes y alumnos también protestaron ayer en la Facultad por la actuación del Rectorado.

Las quejas que están aflorando desde la Facultad de Ciencias contrastan con la postura oficial de la UAB, que señala a elDiario.es por haber publicado una noticia “sensacionalista”. La Vicerectora de comunicación de la UAB, Virginia Luzón, ha cargado esta mañana en Catalunya Ràdio contra la información revelada por esta redacción y ha llegado a asegurar que la suspensión cautelar del docente no tuvo nada que ver con la publicación de la noticia.