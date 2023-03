Dimite la responsable de Igualdad de la facultad de Ciencias de la UAB por el caso del catedrático condenado por acoso

La gestión de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) del caso del catedrático condenado por acoso sexual que seguía dando clase, destapado por elDiario.es, ha llevado a la Responsable de Igualdad de la Facultad de Ciencias, la doctora en Física Gemma Garcia, a presentar su dimisión ante la “total pérdida de confianza” en el actual equipo de Gobierno de la Universidad.

La Universitat Autònoma de Barcelona suspende al catedrático condenado por acoso sexual a una alumna

Más

En su carta de despedida, a la que ha tenido acceso este periódico, Garcia carga contra la gestión que ha hecho la universidad del caso y, especialmente, contra el hecho de que no se apartara al catedrático hasta que este periódico reveló que acudía a clase a pesar de tener una condena de año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por haber acosado sexualmente a una alumna.

“No puedo sino demostrar mi incomprensión y mi rabia por no haber sido capaz de ser tan convincente como un artículo en el periódico de la necesidad de erradicar a este profesor de nuestra Facultad”, sostiene en la misiva. “Este equipo ha demostrado que le falta valor para tomar decisiones importantes cuando toca ya que solo actúa a remolque de presiones externas”.

La alumna que sufrió el acoso por parte del catedrático de Física Àlvar Sánchez denunció la situación en 2018 al Observatorio de Igualdad de la UAB, que trasladó el caso a Fiscalía. La Universidad, sin embargo, no quiso suspender de manera cautelar al docente. Ni siquiera cuando el juzgado de primera instancia de Sabadell lo condenó, alegando que la sentencia no era firme. Tampoco cuando la Audiencia Provincial de Barcelona ratificó su condena el pasado febrero. No fue hasta que esta redacción publicó que el catedrático seguía dando clases que se decidió de manera precipitada suspenderlo de sus funciones.

La ya exresponsable de Igualdad lamenta que el mismo martes por la mañana la UAB justificara “por activa y por pasiva” que no podía tomar medidas cautelares contra este catedrático hasta que se agotara la vía judicial (todavía podría presentarse un recurso de casación ante el Supremo) y en cambio lo acabara apartando al cabo de unas horas.

“Siento una gran vergüenza y una gran decepción”, sostiene. “Acabamos de decir el Decano, el Director del Departamento de Física y yo misma a nuestros estudiantes que no se podía hacer nada hasta que hubiese una sentencia definitiva. Vuestra decisión de suspenderlo demuestra todo lo contrario”.

“No puedo callar mi malestar y mi rabia ante unos hechos injustificables”, remacha. “Me voy con la tranquilidad de haber hecho siempre, cuando era Decana y cuando era Representante [de Igualdad] todo lo posible para las víctimas de acoso o violencia machista que han pasado por mi despacho”.