Nace 'El Diari del Treball'

Tres trabajadoras que se encargan de la cocina, la cafetería y el comedor de la Residencia Militar Logística Pedralbes hace tres meses que no cobran. Esto en alguno de los casos ha hecho indispensable recibir ayuda de entidades sociales ante la falta de ingresos, según UGT de Cataluña.

La empresa que se encarga de la gestión de los servicios es de Málaga, Global Food Management. Anteriormente al actual retraso, se habían producido retrasos en el cobro de hasta tres meses. Además, según la representante laboral, Silvia Larroy, «tampoco pagan las horas extras ni la nocturnidad». Además de la situación salarial, en la residencia militar se dan otras características negativas, como la precariedad laboral, la dejadez del equipamiento, la falta de uniformes y material.

Antes de que el servicio se lo quedara Global Food Management, esta tarea la habían desarrollado otras empresas como Clece o Gruman s. En estos casos no se produjeron quejas. Había un mecanismo de interlocución, que según Larroy siempre había funcionado. «Si teníamos algún problema, le comentábamos al Coronel - director, y él lo decía en la empresa y el problema siempre se solucionaba». Ahora, cuando se ha informado a los militares la respuesta ha sido decir que «no es asunto suyo». Sin embargo, ello no evita que se tengan que preparar servicios tanto entre semana como los fines de semana, independientemente de si el trabajo lo cobran o no las trabajadoras, opinan.