El metro de Barcelona retira un tren de la línea 1 al detectar amianto en la pintura

La empresa de metro y bus de Barcelona, TMB, ha anunciado este martes en un comunicado interno que han detectado amianto, un material potencialmente tóxico, en uno de los trenes de la línea 1, por lo que han procedido a retirarlo de la circulación. Según la información ofrecida por la empresa metropolitana, el amianto se ha encontrado en la pintura de una parte no accesible para los pasajeros.

La sustancia tóxica se ha detectado después de una investigación que la empresa ha venido llevando a cabo desde hace semanas, cuando se comenzaron a inspeccionarse todos los trenes utilizados en en la red de Barcelona similares a los contaminados por amianto en el metro de Madrid, hallados en septiembre pasado. "Este es el primer tren en el que se ha detectado la presencia de amianto", asegura TMB.

Según la información ofrecida por la empresa a sus trabajadores, la sustancia hallada se trataría de "amianto no friable (crisolito entre el 5 y 10%)", es decir, un tipo de amianto que en principio no es el que se considera de alta toxicidad. De hecho, la empresa asegura que "no se ha detectado presencia de esta sustancia que suponga un riesgo para la seguridad y la salud de las personas".

Según ha anunciado el sindicato UGT, para este miércoles la empresa ha convocado el Comité de Seguridad y Salud, en representación de los trabajadores, para explicarles las medidas de prevención que se tomarán a partir de este momento.