Guardiola lee un manifiesto del Tsunami Democràctic que califica la sentencia de "ataque directo a los Derechos Humanos"

El entrenador Pep Guardiola ha leído este lunes por la noche el manifiesto comunicado lanzado por el Tsunami Democràtic, la entidad que ha liderado el bloqueo del aeropuerto del Prat en respuesta a las condenas contra los líderes independentistas. "Hoy se ha hecho pública una sentencia que es un ataque directo a los derechos humanos", ha asegurado el exfutbolista en el vídeo. "Esto es inaceptable en el siglo XXI".

El vídeo, grabado en Manchester, ha sido enviado por la nueva organización independentista a varios medios internacionales como BBC y APF, además de TV3, en forma de comunicado. "España vive una deriva autoritaria bajo la que se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia e incluso para perseguir artistas que ejercen su libertad de expresión", ha transmitido Guardiola en una alocución de poco más de dos minutos. "Ni Pedro Sánchez ni el Gobierno español han tenido la valentía de afrontar este conflicto con diálogo y respeto, y en vez de eso han elegido la represión", se ha quejado.

El entrenador del Manchester City, conocido por su compromiso con la causa independentista, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil internacional para que "presione a sus gobiernos para que intervengan en este conflicto con el objetivo de encontrar soluciones políticas". En palabras del exfutbolista, el Tsunami Democràtic pretende llamar "a la comunicad internacional para que tome una posición clara para una resolución del conflicto basada en el diálogo y el respeto".

"Esta lucha no violenta no se parará hasta que no acabe la represión y se respete el derecho de autodeterminación, como ocurrió en Escocia y Quebec", ha advertido el entrenador, tras indicar que "los líderes que han sido condenados hoy representan a los partidos políticos mayoritarios y las más importantes entidades sociales en Catalunya".