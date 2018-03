Las diputadas de ERC Rovira, Forcadell y Bassa dimiten antes de su comparecencia en el Supremo

Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa, tres de las diputadas de ERC que están citadas este viernes por el juez Llarena al Tribunal Supremo, han dimitido de sus escaños este mismo jueves, una vez ha acabado el pleno de investidura de Jordi Turull en el Parlament.

El objetivo es doble. Por un lado, buscan preservar la mayoría independentista en la Cámara ante un eventual encarcelamiento y suspensión del cargo el viernes. Por otro, desean evidenciar ante Llarena que no tienen intención de incurrir en una reiteración delictiva, una de las condiciones para dictar prisión preventiva contra un reo.

Al Supremo están llamados cuatro diputados de ERC, grupo que forman las dimitidas más Raül Romeva, quien ha decidido no dejar el escaño aún. Junto a estos, dos más de JxCat: Josep Rull y el propio Jordi Turull, que ha fracasado este jueves en su intento de investidura. En total, seis diputados del bloque independentistas que, de ser suspendidos, dejaría en minoría al independentismo, al menos hasta que su renuncia fuese efectiva y corrieran los puestos de la lista electoral.

La decisión ha sido tomada en bloque este jueves por la mañana, tras analizar los escenarios a los que la citación del Supremo les abocaba, pero no se ha hecho oficial hasta pasado el pleno de investidura, en el que Turull no ha logrado la mayoría absoluta requerida. Las diputadas no han dejado sus actas hasta emitir sus votos, ya que el anuncio de Llarena y la convocatoria del pleno urgente dejó a las diputadas sin margen para registrar la renuncia y dar entrada a sus sustitutos con tiempo suficiente para votar.

Los republicanos están convencidos de que el juez Llarena procesará a los seis llamados a declarar y que, muy probablemente, dictará autos de prisión para todos ellos. Si esto ocurre, la ley permite al juez suspenderlos de sus cargos hasta que salgan de prisión, por lo que el independentismo podría haber perdido de entrada 6 de los actuales 68 votos que conserva. Assumpció (Titon) Laïlla, Chakir El Homrani y Magda Casamitjana sustituirán ahora a las tres dimitidas.