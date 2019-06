El discurso de investidura de Ada Colau, en 10 frases

"No es la forma en que nos hubiese gustado llegar a la alcaldía", ha asegurado Colau tras ser reelegida con los votos del PSC y Manuel Valls "Yo no seré ni alcaldesa independentista ni alcaldesa anti-independentista: me esforzaré por ser alcaldesa de todos los barceloneses y barcelonesas", ha prometido