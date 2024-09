Junts reprocha a ERC y PSC que no defiendan a Catalunya con el objetivo de déficit: “¿Dónde está Illa?”

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reprochado a ERC y PSC que los hayan dejado solo defendido los intereses de Catalunya con los objetivos de déficit que plantea el Gobierno. “Nos gustaría no estar haciendo esta lucha solos. Pregunto al presidente Illa donde está. Lo que estamos haciendo nosotros con 7 votos es para defender Catalunya y el primero que tendría que estar al frente es el presidente de Catalunya”, ha dicho en una entrevista en la cadena SER.

Nogueras ha recordado que hace 10 años, tanto PSC como ERC votaron en el Parlament a favor de una resolución que instaba al Gobierno central a reservar para las comunidades autónomas un tercio de los objetivos de déficit. Y ha añadido que Junts no hace nada más que defender lo que se ha pedido desde la Cámara catalana.

La propuesta que el Ejecutivo ha retirado y que se tenía que votar el próximo jueves, ha recordado Nogueras, suponía un techo de gasto de 40.000 millones de euros de los cuales el Estado se quedaba 35.000. Además, Nogueras ha criticado que tampoco quedaba especificado cómo se repartirían los millones entre las comunidades autónomas. En este sentido, ha defendido que “no se puede trabajar sin rigor”.

Nogueras ha reivindicado que Junts es “el único partido” que no firmó un acuerdo de estabilidad con Pedro Sánchez y ha insistido que su grupo “negociará pieza a pieza”. “No entendemos que se cuestione que Junts vele por los intereses de Catalunya y que no se cuestione que durante 4 años se ha hecho lo contrario y no ha salido bien. Se hizo un sí acrítico a cambio de nada y la situación de Catalunya ahora es peor”, ha concluido.