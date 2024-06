Renfe investiga una agresión LGTBI-fóbica a cuatro jóvenes en la línea R16 Cambrils-Barcelona

Rodalies Renfe está investigando una agresión LGTBI-fóbica que se produjo durante la noche del domingo 9 de junio, al final de la primera semana del mes del orgullo gay, en un tren de la R16 de Rodalies Renfe. Los hechos han sido denunciados en X -antes Twitter-, por el músico barcelonés Friedriich. Explica que en el trayecto hacia la estación de Sants en Barcelona, él y otros tres acompañantes, fueron incordiados por un hombre que procedió a tirarles un plato de albóndigas encima mientras les gritaba “andrógenos”.

Después de la agresión, el afectado explica que fueron a hablar con seguridad de Renfe y Rodalies, pero que les contestaron que no podían hacer nada porque no había interventor. En el post asegura que le dijeron que no podían dar veracidad a la versión de ninguna de las partes. También lamenta que la gente de alrededor no tomó partido para ayudarlos.

A su vez, como respuesta al post del usuario, Rodalies ha asegurado que los hechos han sido comunicados al departamento de personal de seguridad y que se disponen a tomar las medidas oportunas para esclarecer los hechos.

Desde el Observatori Contra l’LGTBI-fòbia han condenado la agresión y se han puesto a disposición de los afectados. También desde la Oficina per la No Discriminació de Barcelona han ofrecido ayuda para denunciar los hechos a través de un buzón del que dispone el centro. Además, el músico ha recibido apoyo por parte de sus seguidores y miembros del panorama cultural.