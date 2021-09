La supermanzana de Sant Antoni de Barcelona redujo la contaminación hasta un 25%

Los contaminantes atmosféricos se han reducido significativamente en las calles del barrio de Sant Antoni de Barcelona donde se desarrolló la segunda supermanzana de la ciudad. Un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), que depende del Ayuntamiento, detalla que entre 2017 y 2018, antes y después de las obras en las calles Comte Borrell y Tamarit, los niveles de NO2 y de PM10 disminuyeron un 25% y un 17%, respectivamente.

El informe, que analiza el impacto sobre la salud de las tres primeras supermanzanas de la ciudad (Sant Antoni, Poblenou y Horta), concluye que sus vecinos han experimentado mejoras en la calidad del sueño, la interacción social y la movilidad activa, según ha comunicado el consistorio. Para el estudio, la Agencia ha usado medidores de la calidad del aire y el ruido, ha llevado a cabo encuestas a pie de calle, mediciones de la actividad física y ha formado grupos de discusión para conocer la opinión de quienes viven en la zona.

El estudio se ha elaborado además en colaboración con equipos de investigación de la Universitat de Vic (Barcelona), ISGlobal y la Dirección de servicios de género y políticas del tiempo del Ayuntamiento de Barcelona, con apoyo de la Partnership for Healthy Cities.

Sobre la caída de la contaminación, el efecto en Sant Antoni –que esté dentro de la trama del Eixample, el distrito con más polución– es claro. Pero en el resto, no tanto. En la de Horta, una zona con menos tráfico ya de partida, los valores no se han alterado significativamente. Y en Poblenou, la Agencia no contaba con datos previos para comparar, aunque sí constata que se ha reducido el tráfico motorizado. Pero advierte que este se podría haber desplazado: "Algunos grupos manifiestan que la contaminación se puede haber visto incrementada en las calles alrededor de la supermanzana".

En la supermanzana de Horta, por su parte, el 60% de las mujeres y el 66% de los hombres destacan que la intervención permite caminar mejor por la calle. Además, un 45% de las mujeres y un 56% de los hombres consideran que el bienestar ha aumentado en general.

También recoge el informe la actividad que se desarrolla dentro de estos espacios peatonales, lo que permite constatar lo transitada que es la supermanzana de Sant Antoni. Su utilización, según el documento, es de 900 personas por hora. La mayoría lo usan o atraviesan paseando o se sientan o juegan. Los que hacen ejercicio son solo el 2% de mujeres y 6% de hombres.