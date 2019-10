Ciudadanos presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos por "ausencia de realismo"

Ciudadanos ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para el año 2020, cuyo plazo finaliza este jueves, 17 de octubre, por "falta de realismo en los ingresos" y ha planteado volver a elaborarlo siguiendo la técnica de "presupuesto base 0".

"No ha quedado más remedio, ante la desaceleración económica, y la nula apuesta por reducir la deuda pública", ha señalado el diputado regional de la formación, David Muñoz Zapata. "En este proyecto no existe apuesta alguna por reducir la elevada deuda que arrastra Castilla-La Mancha, y hay una patente ausencia de realismo en la previsión de ingresos".

Según ha explicado el miembro de la formación naranja las previsiones de crecimiento económico "son menores que las que se había hecho antes del verano" y eso, tal y como ha afirmado, "va a tener consecuencias en la creación de empleo, en el consumo de las familias y en la recaudación tributaria". Por ello, para Ciudadanos el proyecto de Presupuestos es "expansivo" con un "alto riesgo de sostenibilidad financiera entre otros factores por el elevado nivel de endeudamiento".

"La deuda pública debería ser una prioridad en los presupuestos y no todo lo contrario. Castilla-La Mancha es la cuarta región con mayor deuda 'per cápita' y no hay una apuesta decidida para reducir el nivel de endeudamiento", ha puesto de manifiesto. Además, "fue la segunda región donde más bajaron los salarios y esto, junto a la caída en el consumo y la desaceleración, tiene consecuencias en la recaudación tributaria", ha criticado el diputado.

Ante una "previsión de ingresos que no se corresponde con la realidad" porque el Gobierno de Castilla-La Mancha confía sus ingresos, a juicio del diputado, "al aumento de la presión fiscal a través de la deuda pública, que ya de por sí es excesiva".

Lo anterior, según Zapata, "serían motivos suficientes" para presentar esta enmienda a la totalidad, pero es que además "se ve un exceso en gastos superfluos para políticos y altos cargos y una reducción de gastos esenciales como dotar de infraestructuras a la región y al tejido empresarial para generar empleo".

Presupuesto Base Cero

Ciudadanos no solo presentará una enmienda a la totalidad, sino que además, tal y como ha asegurado Zapata, también presentará "una alternativa". La formación quiere devolver el proyecto al Consejo de Gobierno para que se haga un presupuesto "realista, responsable y coherente" con la situación económica de Castilla-La Mancha,

Esta pasa por hacer un presupuesto 'base 0' para poder analizar cada partida de ingresos, cada partida de gastos, y para obtener mismos resultados con un menor coste y en el que se "abandone la forma tradicional de elaborar los presupuestos, algo que ya hizo el PSOE en 2016". El diputado de la formación naranja ha dicho que, una vez pasado el plazo de enmienda a la totalidad y si el Ejecutivo autonómico "no recapacita", presentarán enmiendas parciales.

Ruiz Molina: "Entra dentro del guión y era lo esperado"

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que la enmienda a la totalidad de Ciudadanos a los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2020 "entra dentro del guión" y "era lo esperado" y ha confiado en que tenga "razones de peso" para presentarla.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a su reunión con el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, para informarle precisamente del Proyecto de Ley de Presupuestos, Ruiz Molina ha afirmado, según recoge Europa Press que le gustaría saber los motivos por los cuáles Ciudadanos no está de acuerdo con el proyecto presentado en las Cortes.

Asimismo, ha recordado a la formación naranja que cuando se presenta una enmienda a la totalidad deben existir "razones de peso" para considerar que esa distribución del gasto entre las diferentes partidas no se adecua a lo que necesitan los ciudadanos de la región.

PSOE: "Algunos parecen que han entrado en campaña electoral"

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes regionales Ana Isabel Abengózar, ha reprochado a Ciudadanos que presente una enmienda a la totalidad a unos presupuestos "que son los más sociales de la historia" porque vuelven a incrementar el gasto social. "15,3 millones de euros al día de gasto social significa un 8% más destinado al gasto social” y ha destacado que “casi un 72% del presupuesto está destinado a educación, sanidad y servicios sociales”.

Con todo, ha aseverado que el Gobierno regional no ha dejado ni un solo día de trabajar por la y ha lamentado que “algunos parece que han entrado en campaña electoral” y “solo miran por esa campaña electoral y no por el beneficio de esta región”.