Podemos seguirá sin dirección en Castilla-La Mancha: "no hay plazo" para nombrar una gestora

El hasta ahora secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado que "no hay un plazo" para nombrar el equipo técnico que dirigirá el partido en Castilla-La Mancha tras la dimisión en bloque de toda su dirección regional.

En un encuentro con los medios durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal del partido, Echenique ha afirmado que se está estudiando la situación y que nombrarán un equipo técnico al no haber dirección autonómica. No obstante, ha destacado que "no hay un plazo" para hacerlo y ha señalado que tampoco se está debatiendo en estos momentos.

La dirección regional del partido dimitió en bloque días después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, tras perder toda representación en el parlamento autonómico. El secretario general, José García Molina, no esperó siquiera a que acabase el recuento de los votos para anunciar que presentaría su dimisión al Consejo Ciudadano.

La antigua secretaria de Organización del partido, María Díaz, remitió una misiva en la que confirmaba la dimisión de los nueve miembros de la dirección y en la que pedía también que se constituyera una gestora para que asumiese las funciones de este órgano y se hiciese cargo de su funcionamiento hasta la celebración de una nueva Asamblea Ciudadana Autonómica. Los miembros de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, como García Molina, no han dimitido de sus cargos institucionales, según señalaba el portavoz regional, Nacho Hernando esta semana.