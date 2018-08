El PSOE lamenta que "la pinza" entre PP y Podemos "boicotee" 100 millones de euros en política social para la región

Aunque todavía queda "mucho tiempo", el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido a los partidos en el Congreso de los Diputados que se aprovechen los "márgenes" y se "pongan de acuerdo" para impulsar las políticas sociales en los Presupuestos Generales del Estado. La política nacional, recordó, afecta también a las cuentas que "se echan" en Castilla-La Mancha: "es necesaria la altura de miras, más allá de estrategias electorales, para impulsar los presupuestos de la consolidación", reflexionó.

En este sentido, lamentó que la "pinza" que se ha creado entre los diputados del Partido Popular y Podemos que "boicotea" unos 2.500 millones de euros en políticas sociales, de los cuales "prácticamente cien millones venían para Castilla-La Mancha".

En otros temas, Gutiérrez criticó que el PP "pida lo que ha negado durante siete años" en cuanto a la gestión del agua. "Me llama poderosamente la atención que después de no recurrir ni un solo trasvase, después de firmar un pacto con Murcia en el que han estado cediendo los derechos al agua, donde han votado en contra de todas las PNL que el PSOE ha llevado, ahora cambien radicalmente de posición", explicó. Sin embargo, advirtió de que la ciudadanía de Castilla-La Mancha "no es tonta" a pesar de que se muestre la cara "más hipócrita" del PP.

"Ahora lo que deberían hacer, es pedir perdón por su oposición pasada y empezar una etapa desde la humildad y la sinceridad, comprometiéndose a no cambiar de opinión", aseguró el socialista. Por eso, instó a los 'populares' a venir "con humildad" y a "tender la mano" para lograr un frente común "como hace el PP en Murcia y se niega a hacer aquí".