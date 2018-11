El Entremontes Crianza de Quintanar consigue una Gran Medalla de Oro en la Competición Internacional de Vinos a Granel

Entremontes Crianza de Bodegas Entremontes, de Quintanar de la Orden (Toledo), ha obtenido en Ámsterdam uno de los máximos galardones, una Gran Medalla de Oro de las cinco que se conceden, en The International Bulk Wine Competition, el único concurso del mundo que premia los graneles.

A la competición, que se celebra como antesala de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), la feria de los grandes volúmenes cuya décima edición se ha inaugurado hoy, han concurrido un total de 187 muestras de 11países -Georgia, España, Argentina, Chile, Italia, Uruguay, Francia, Sudáfrica, Australia Rumanía y EE.UU- de las que 42 eran de nuestra región.

Además de la Gran Medalla de Oro, los vinos castellano-manchegos han cosechado también cuatro Medallas de Oro y seis de Plata. Los oros han sido para: Macabeo Eco de Bodegas Ibañesas de Casas Ibáñez (Albacete), Bodegas Lairén 3V de Cooperativa San Isidro de Miguel Esteban (Toledo), Bodegas Soledad de Hispánica de Comercialización, de Fuentes de Pedro Naharro (Cuenca) y Garnacha Tintorería de Cooperativa Santa Quiteria de Higueruela (Albacete).

En total, el jurado, formado por prestigiosos profesionales de 20 países, ha concedido cinco Grandes Medallas de Oro que, además de a Castilla-La Mancha han ido a parar a Italia, Francia (2) y Nueva Zelanda, 15 Medallas de Oro y 24 Medallas de Plata.

Los premios se entregarán hoy en el acto de apertura de la décima World Bulk Wine Exhibition que espera reunir a más de 6.000 profesionales de todo el mundo que podrán catar en dos días la cosecha de 22 países productores.

The International Bulk Wine Competition sigue las directrices de la OIV y cada año promociona los mejores vinos a granel del mundo, sin importar su procedencia, basándose únicamente en criterios de calidad.

El concurso, organizado por la empresa manchega Pomona Keepers, cuenta entre sus patrocinadores con Globalcaja, el Gobierno de Castilla-La Mancha, y el Instituto de Promoción Exterior, IPEX.

El jurado de esta edición lo han formado los siguientes profesionales: Shay Waterworth, catador y periodista en Drinks International, Reino Unido; Andrew Oliver, catador y director de ventas en The Drink Business, Reino Unido; Samih Dardouri, director general de SAVIS, Camerún; Salvina Martinico, enólogo en Enoitalia, Italia; Cristina Pandolfi, enóloga, Argentina; Khean Hooi Goh, consultor de vinos, Singapur; Béatrice da Ros, enóloga y responsable de EURL Oenologues de France, Francia; Liza B. Zimmerman, directora en The Wine Chick, EE.UU; Marina García, responsable de marketing de González Byass, España; Paul Robert Bloom, catador y profesor, Holanda; Cruz Liljegrem, periodista y gerente en Premium Wine Broker, Suecia; Robert Joseph, periodista y escritor especializado, Reino Unido; Subhash Arora, presidente de la Indian Wine Academy, India; Dan Traucki, periodista para Australia's Wine Business Magazine y catador internacional, Australia; Wanda Augusty, editora jefe en WineLand, Sudáfrica; Deborah Parker, DWSET y periodista internacional, EE.UU; Olivier Callot, catador y comprador, Francia; Leonardo Montes, catador, Uruguay; Osvaldo Marinao, agregado comercial de ProChile en Países Bajos, Chile; Silvia Anthonj, escritora especializada, Alemania; Leona Pasquale Wong, periodista especializada, Taiwán; Anne-Wies Van Oosten, periodista especializada, Holanda; Megumi Nishida, periodista especializada, Japón; Réal Wolfe, director de la división de vinos para la agencia Univins et spiritueux, Canadá; Elizabeth Gabay, MW y una de las especialistas más importantes del mundo en vino rosado, Reino Unido y Sergio Correa, enólogo, Chile.