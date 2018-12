'Gastronomía con Origen', cita con los alimentos de calidad diferenciada de Guadalajara

Guadalajara acogerá el lunes 17 de diciembre la cuarta cita de este año con los productos de calidad diferenciada de esta provincia. Se trata de un evento -el tercero en Castilla-La Mancha después de los celebrados en Cuenca y Ciudad Real- al que han confirmado asistencia 120 personas entre estudiantes de hostelería, profesionales del canal Horeca, empresas agroalimentarias, instituciones, consumidores, así como blogueros y prensa generalista y especializada.

La cita se celebrará en las instalaciones de la Escuela de Hostelería y Turismo IES Buero Vallejo y está organizada por GastrOleum. César Cólliga, director técnico de la empresa explica que el objetivo es "visibilizar los productos de calidad diferenciada en un evento que lideran las propias marcas locales". En este caso descubrirán los alimentos que certifican las Denominaciones de Origen Aceite de La Alcarria, Miel de La Alcarria y Vino de Mondéjar, la DOP Azafrán de La Mancha y la Marca de Calidad Cebolla de La Mancha, que compartirán escenario con la Asociación de Productores Ecológicos de Guadalajara, El Güeco Lógico.

Talleres de cata y seis elaboraciones

Es un evento gastronómico "prescriptivo" en el que no solo se presentan los productos sino que se celebrarán talleres organolépticos con catas de aceite y de miel de la Alcarria. "Se centran en mostrar la metodología de cata, en cuáles son los descriptores y el por qué de esos descriptores sensoriales", explica Cólliga, para pasar después a demostraciones en cocina a cargo del jefe de cocina de El Corte Inglés de Guadalajara, Miguel Ángel Martínez Cofrade, junto a chefs de la propia escuela.

"Serán seis elaboraciones en directo para que los asistentes sepan cómo utilizar estos productos que están garantizados con certificación externa bajo marca de calidad europea" que posteriormente se servirán en forma de tapa acompañadas de un vino de la DO Mondéjar en un 'Menú de Origen' compuesto por Gominolas de Aceite de oliva virgen extra de La Alcarria (DO), Naranja y Azafrán de La Mancha (DOP), Trucha Ecológica a la Miel de la Alcarria (DO) y Limón, Alevín ecológico de dorada con Cebolla de La Mancha (MC) Caramelizada al vino tinto de Móndejar (DO) y Torrija de Sopa Castellana con Mahonesa con miel de La Alcarria (DO) y Aceite virgen extra de La Alcarria (DO). Como acompañante, no faltará el pan ecológico regado con aceite de oliva virgen extra de La Alcarria (DO).

"Esto no se regala, realmente hay una diferenciación, se ofrece al mercado algo distinto y por eso Europa te protege", comenta para explicar que el evento "se vincula al producto de proximidad y garantizado. Tenemos que valorizarlo".

Foto: DO Miel de la Alcarria

'Gastronomía con Origen by GastrOleum' arrancará a las 10 de la mañana y contará con la asistencia del director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, Santos López Tabernero, que acudirá representando al consejero de Agricultura, y del director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza, como representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A la clausura está prevista la asistencia del presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre.

"Es importante contárselo a los profesionales. No les vendemos nada, si quieren lo pueden incorporar a su cocina y proponerlo al consumidor". En Guadalajara se cierra la primera edición de un evento con vocación de repetirse en 2019 en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. "Tenemos unos productos ricos que hay que enseñar porque muchas veces sorprende para mal el desconocimiento que hay de los sellos de calidad agroalimentarios de la región".