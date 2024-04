El PP niega cualquier relación con la paliza al alcalde de Matarrubia y acusa al PSOE de hacer una “campaña de victimización”

El portavoz del PP en la pequeña localidad de Matarrubia y también antiguo alcalde, Juan Pablo Carpintero, ha negado cualquier vinculación con la paliza que ha denunciado el alcalde socialista, Jacinto Lobo. Agresión que llegó a dejar inconsciente al edil y que tuvo lugar el pasado sábado 20 de abril en la localidad. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a elDiarioclm.es que hay tres personas identificadas por estos hechos. Son padre, madre e hijo, pero no han sido detenidos.

Carpintero ha asegurado que condena “todo tipo de violencia” tanto dentro como fuera de su pueblo, pero que “no va a permitir que se siembren dudas sobre su persona”. El portavoz hace referencia a las declaraciones que ha hecho Jacinto Lobo, en las que ha apuntado directamente al “entorno” del exalcalde.

“¿Qué pretende el Partido Socialista diciendo que quienes propinaron una supuesta agresión al alcalde son de mi entorno? ¿Qué quiere insinuar?”, ha denunciado el portavoz del PP en Matarrubia pidiendo “tranquilidad y confianza en la Justicia”. Además, ha resaltado que Lobo también ha sido denunciado, algo que el alcalde socialista ya mencionaba al comunicar los hechos. “Yo no lo recuerdo y de momento no me ha llegado ninguna denuncia, pero así me lo han dicho”, explicaba en declaraciones a este periódico.

Campaña de “persecución y acoso”

El portavoz 'popular' ha asegurado estar “con la conciencia tranquila”, pero también “preocupado” por lo que ha denominado una “campaña de 'persecución y acoso', con ”gente que públicamente está pidiendo que se me dé una paliza“. ”Pero esto qué es. ¿Esto no es condenable?“, se preguntaba.

“La violencia, en ninguna de sus formas, no cabe en una democracia como la nuestra”, insistió Carpintero, que ha añadido que el día de los hechos, él “no estaba en el pueblo”, por lo que ha pedido “confianza” en las denuncias interpuestas. “No puedo ofrecer ninguna versión”, resaltó. Pero, además, ha advertido de que no va a “permitir” que se diga que las personas que cometieron la agresión son de su entorno. “No voy a permitir que se siembren dudas sobre mi persona”, resaltó Carpintero, que además lamentó que se esté “mezclando” el suceso con la política que el PP hace de oposición en el pueblo.

Finalmente, ha admitido que hay ambiente “crispado” en el pueblo, pero ha puntualizado que fue alcalde durante dos décadas y “nada de esto ocurrió en ese tiempo”. Además, añadió que la gestión del actual alcalde “no es nada transparente” y ha recordado su “desorbitado sueldo” de 6.000 euros anuales. “En diciembre del año pasado nos vimos obligados a pedir amparo al Defensor del Pueblo por la imposibilidad de acceder a la información municipal”, resaltó.

“Victimización”

Carpintero ha comparecido junto al presidente del comité de Portavoz del PP a nivel regional, Mane Corral, que ha afirmado que la situación es una “campaña de victimización orquestada por el PSOE”. Corral ha añadido que lo que se hizo fue “poner la venda antes de la herida antes de que se hiciera público que el alcalde socialista había sido denunciado por tres personas, dos hombres y una mujer”.

En relación con las declaraciones de Eusebio Robles, dirigente del Partido Socialista de Guadalajara, Corral le ha preguntado si para él “es crispación hacer oposición y fiscalizar al gobierno, o tranquilizar a los vecinos en los plenos”. “¿Ha acudido el señor Robles a algún pleno en Matarrubia?”, ha preguntado también, “porque nosotros no le hemos visto”.

Y finalmente, ha resaltado que “echan en falta” una condena por parte de Emiliano García-Page a las palabras de “periodistas de ámbito nacional” que “animen a dar una paliza al exalcalde de Matarrubia”. Por su parte, el portavoz adjunto parlamentario del PP Santiago Serrano ha señalado que “no conoce en profundidad” lo ocurrido en Matarrubia, pero que condena “cualquier acto violento” que se produzca contra un representante público.

El Gobierno de Page insiste: se debe a la “radicalización”

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha mostrado la condena “más enérgica” del Gobierno de Castilla-La Mancha con estos hechos y ha insistido en que esto es “el fruto de la radicalidad en las exposiciones de los temas y el poco respeto al adversario”.

Según ha recordado la consejera portavoz. el presidente, Emiliano García-Page, también se manifestaba respecto a un hecho que no es único ya que “se está produciendo una polarización en España, en muchos sitios, y una casi deshumanización del adversario por parte de la derecha, que está llevando a que haya determinadas personas que consideren que se puede insultar, menospreciar, desprestigiar, incluso agredir físicamente”.

“Nuestra condena más enérgica a cualquier tipo de agresión, pero insisto, esto es el fruto de la radicalidad en las exposiciones de los temas y el poco respeto al adversario”, ha recalcado, a la par que ha incidido en que esto se está produciendo y que algunos responsables socialistas, a lo largo y ancho de España, “lo están sufriendo en los últimos meses”.