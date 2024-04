Dejan inconsciente de una paliza al alcalde socialista del pequeño pueblo de Matarrubia tras casi un año de “acoso”

Un grupo de gente acorraló el pasado sábado por la noche a Jacinto Lobo cuando acudió al centro del pueblo del que es alcalde para realizar la gestión de una devolución de sillas. Estas personas le dieron una paliza con patadas y le dejaron inconsciente de un puñetazo, según ha denunciado el propio afectado. Se trata del alcalde del PSOE del pequeño pueblo de Matarrubia, en la provincia de Guadalajara, de tan solo 60 habitantes. En su término municipal se encuentra el núcleo urbano y también la urbanización 'Montehueco', con mayor extensión y población.

El propio regidor municipal ha decidido hacer públicos los hechos tras presentar una denuncia ante la Guardia Civil contra sus presuntos agresores, tres vecinos a los que reconoció y que, de momento, no han sido detenidos. Él apunta directamente a personas del entorno del exalcalde. Su número dos, la teniente de alcalde, Lidia Antón, también ha sufrido agresiones, que igualmente ha denunciado.

En declaraciones a este periódico tras la rueda de prensa que ha dado en Guadalajara junto a su compañera del Ayuntamiento y junto al portavoz socialista de la provincia, Eusebio Robles, Jacinto Lobo explica que la agresión que ha sufrido ha sido el punto álgido de la “persecución y acoso” que llevan sufriendo él y su número dos desde que fueron elegidos tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Con su llegada a la Alcaldía , desbancó al ‘histórico’ Juan Pablo Carpintero, del PP, que gobernaba en el municipio desde hacía 20 años.

¿Qué sucedió el sábado por la noche? El alcalde relata que interrumpió una cena a la que asistía para acudir al sitio donde un grupo de personas celebraba un cumpleaños y a los que el Ayuntamiento había prestado mesas y sillas de titularidad municipal. Tras recogerlos y de vuelta a la cena, un grupo de personas le asaltó. “Antes de poder darme la vuelta, recibí un puñetazo en la cara que me rompió el labio y después dos personas se abalanzaron sobre mí para cogerme. Intenté zafarme y recibí otro puñetazo en la mandíbula, caí desplomado y me quedé inconsciente”.

Santiago Lobo fue atendido en el lugar y después trasladado al Hospital de Guadalajara. Actualmente está recuperándose de las lesiones, entre ellas, además de las mencionadas, la abrasión en un brazo por la caída al suelo. “Mido 1,90 y peso 130 kilos. Pero me derribaron al suelo y me dejaron grogui”, relata muy afectado y “con mucha ansiedad”. Así consta también en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es

De momento no hay detenidos

Ha podido identificar a las personas que lo agredieron y habla de gente “del entorno del exalcalde”. Sin embargo, ninguna de ellas, explica, ha sido detenida. De hecho, afirma que este grupo de personas se ha organizado para denunciarle a él por agresión, ya que en su intento de zafarse, pudo golpear a una mujer. “Yo no lo recuerdo y de momento no me ha llegado ninguna denuncia, pero así me lo han dicho”.

La agresión sufrida por el alcalde es “la gota que colma el vaso” de una situación “de pesadilla” en el pueblo desde que ganó las elecciones. El PSOE se hizo con dos de los tres concejales que tiene el municipio, invirtiendo la situación de las dos décadas anteriores, cuando gobernaba el regidor del PP, ahora está en la oposición, junto con su hermano como teniente de alcalde.

Dice que nada más tomar el bastón de mando municipal, comenzaron las “amenazas, insultos, humillaciones”. “Ha sido un acoso continuo. Antes yo era amigo de todos y de repente empezaron a pasar estas cosas. Nos han acosado continuamente. Han estado hablando con los vecinos, o con gente que venía, acusándonos de cualquier cosa. Un terror continuo que ha hecho que todo el pueblo esté enfrentado”.

El alcalde ha decidido hacerlo público por la paliza recibida y porque la situación es “un infierno”. Pero deja claro que “no van a conseguir su objetivo” y que se mantendrá en la Alcaldía. “El pueblo me eligió y voy a seguir aquí. No puedo defraudar a la gente. Hemos llegado a un punto en que hay algunas personas que no quieren salir de casa y estoy luchando por ellos, por mi familia y por mí. Que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar. Y si dentro de cuatro años, la gente no está contenta, que no nos voten. Yo solo pido democracia y respeto”.

Subraya que desde el primer día “han querido apostar por el diálogo y la convivencia” en el pueblo, pero “enfrente nos hemos encontrado un grupo de gente que está creando un clima donde la agresividad y el odio es palpable”. Lobo ha recordado que desde la primera sesión plenaria se han puesto todos los expedientes a disposición de la ciudadanía, atendiendo a sus preguntas. Sin embargo, en ocasiones, ha relatado que se han tenido que suspender “porque no nos permitían hacer uso de la palabra”.

Un ejemplo es el pasado 25 de marzo, cuando tuvo lugar un “pleno muy bronco” en el que tuvo que expulsar y después denunciar a un vecino por escándalo público al verter insultos vejatorios hacia la persona del alcalde y de la teniente de alcalde. A partir de este momento, ha habido una escalada en la tensión que ha derivado en agresiones físicas hacia los dos ediles socialistas -ambas ya se encuentran denunciadas-, siendo la más grave la que sufrió el regidor municipal que acabó en Urgencias tras recibir varios golpes en el rostro y patadas en su cuerpo.

El regidor socialista, además, ha expresado su “inquietud” debido al clima existente y a la proximidad de las fiestas patronales del municipio (tienen lugar en dos semanas), señalando que se están planteando el aplazamiento de los actos lúdicos. “Hay bastantes vecinos que nos están preguntando sobre qué vamos a hacer de cara a estos días porque hay gente que tiene miedo”, ha apuntado.

Que nos dejen trabajar. Que pare esto ya, por favor

Concluye afirmando que puede que su gestión no sea perfecta. “Puedo hacer algunas cosas mal, pero tenemos un buzón en la puerta para sugerencias y peticiones y nos hemos inscrito en el bando móvil para que todo el mundo pueda hacer llegar sus propuestas y quejas. Hemos dado un altavoz a todos los vecinos. Que nos dejen trabajar. Que paro esto ya, por favor”, comenta muy nervioso.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación de PSOE Guadalajara, Eusebio Robles, ha subrayado se están dando circunstancias en Matarrubia “que se alejan de los valores fundamentales de la democracia moderna”. Es más, ha subrayado que ahora hay un equipo de gobierno que “busca mejorar la calidad de vida de vida de sus vecinas y vecinos, pero que también ha de fiscalizar el trabajo del gobierno anterior porque estamos hablando del dinero de la ciudadanía”.

Robles ha instado a los populares a que cumplan con su trabajo de oposición y sea en los plenos donde efectúen su labor de fiscalización del trabajo del Ayuntamiento. También les ha querido pedir “mesura, altura de miras y tranquilidad” para evitar la crispación y “para que nuestros representantes puedan trabajar por las vecinas y los vecinos de Matarrubia”.

El Ayuntamiento, por último, ha solicitado una auditoria al Tribunal de Cuentas -incluso el anterior alcalde dio su visto bueno a esta medida en pleno- para que puedan analizar la gestión de la anterior corporación municipal ya que, según han destacado, “existen cosas que nos chirrían”. “Se está recopilando documentación e información sobre los diferentes procedimientos que se facilitarán para que se auditen y, si consideramos que hay que acudir a la Fiscalía Anticorrupción, iremos”, ha apuntado el vicesecretario de Coordinación socialista que, además ha querido concluir señalando que, “nosotros solo analizamos y remitimos la información para que las autoridades judiciales puedan decidir y juzgar”.