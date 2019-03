La emprendedora Adela María Mena Nieto, premio 'Empoderamiento y Liderazgo' de Ciudad Real

La emprendedora Adela María Mena Nieto recibirá el próximo miércoles, 6 de marzo, el premio “Empoderamiento y Liderazgo” 2019 que otorga el Ayuntamiento de Ciudad Real con motivo del Día Internacional de la Mujer. Así lo han decidido por votación los miembros del Consejo Local de la Mujer.

La candidatura de Mena fue presentada por la Asociación de Mujeres OPAÑEL. Adela María Mena Nieto es una mujer feminista, ciudadana comprometida con el activismo social, empresaria y emprendedora, artesana y pequeña productora de Ciudad Real.

Su trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres quedó patente desde su primera experiencia laboral con 16 años, como técnica de laboratorio, "cuando vivió una clara discriminación al comprobar cómo las mujeres trabajadoras de esta empresa tenían que ocuparse de la limpieza mientras sus compañeros varones no lo hacían". Al año de trabajar allí se plantó, dijo que ella no limpiaba si sus compañeros no lo hacían, y el resto de mujeres de la plantilla siguió su ejemplo. Finalmente consiguió que se contratase a una persona para la limpieza.

Durante estos años de juventud compaginó su trabajo en el laboratorio de fotografía con los estudios nocturnos para poder terminar el bachillerato, ya que tenía que contribuir a la economía familiar. También demostró su carácter independiente y muy adelantado a su época al alquilarse un piso ella sola a principios de los 80, su entorno puso el grito en el cielo.

Profesionalmente ha trabajado en diversos sectores, ha tenido éxitos y fracasos, y no se ha rendido ante las dificultades. Trabajo durante años como técnica de laboratorio de fotografía llegando a ser gerente del centro. Después se dedicó durante casi 20 años a la pastelería, bombonería y catering regentando una de las pastelerías más reconocidas de la ciudad.

Al finalizar su etapa en la pastelería en el año 2002 comienza una etapa difícil en la que tiene que desempeñar diversos oficios para poder mantener su economía familiar con 2 hijos y 1 hija a su cargo, fue monitora de cocina, de dibujo, trabajó con grupos de mujeres, de agente de seguros, de administrativa... demostrando su versatilidad, fortaleza y capacidad de lucha. Trabajó para Ayuntamientos, para la Fundación Secretariado Gitano y para Mujeres Opañel, entre otros lugares.

Esta etapa difícil en lo laboral y familiar se convirtió también en una etapa de apertura en lo personal y vital. Ella aumentó su nivel de compromiso y activismo social y su participación en la vida cultural y social de la ciudad. Colabora activamente durante los años 2004 al 2006 con el Teatro de la Sensación, desde el 2006 pertenece a Amnistía Internacional, participa en Asamblea Feminismos Ciudad Real desde su creación en 2012 y es voluntaria de la Asociación Mujeres Opañel en programas de participación con mujeres.

Actualmente, a sus 59 años, se encuentra inmersa en la dinamización de redes de pequeñas productoras y productores de la provincia de Ciudad Real. En 2012 volvió de nuevo al mundo de los bombones, chocolates y turrones y puso un puesto en el Mercado Municipal de Ciudad Real, y se dedica a la producción y venta de los mismos. Compagina esta actividad con la venta en mercadillos y ferias de productos locales, artesanos y ecológicos, recorriendo los pueblos de la provincia.

"Ana María ha demostrado que es incombustible, que no hay edad para reinventarse e iniciar cualquier proyecto y que está comprometida con el desarrollo local y el pequeño comercio, rebelándose ante los obstáculos que ha tenido por el hecho de ser mujer", asegura el Ayuntamiento.

El premio 'Empoderamiento y Liderazgo' se lo entregará la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, en el transcurso de un acto que se celebrará el miércoles, 6 de marzo a las 18:30 horas en el Centro Cultural Antiguo Casino.