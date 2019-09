"Saldremos a vender Ciudad Real y a buscar empresas del ámbito nacional e internacional"

Un total de 20 ciudades españolas, entre ellas las castellanomanchegas Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Puertollano y Canabillas del Campo, participarán en la segunda edición de la cumbre 'Invest in Cities', que tendrá lugar en Madrid el próximo 12 de diciembre, con el objetivo de poner en valor el potencial estratégico de estas localidades como lugares atractivos para la inversión.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora ha reconocido que este tipo de foros son una oportunidad para dar a conocer todo el potencial que tiene la ciudad. “Ciudad Real es una ciudad para invertir, y estamos promocionando que invertir en Ciudad Real es éxito asegurado, porque es una ciudad que se está desarrollando, que está progresando, y tiene mucha capacidad de atraer empresas que se puedan instalar”.

Sobre este foro y sobre los retos y objetivos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) del Ayuntamiento de Ciudad Real charlamos con su presidente y concejal de Promoción Económica, Pedro Maroto.

¿Cuál va a ser el papel de Ciudad Real en 'Invest in Cities' y cuáles son los beneficios de invertir en la ciudad?

Vamos a enseñar Ciudad Real, vamos a decir las ventajas que tiene invertir aquí por situación geográfica, por comunicaciones, por la apertura de un nuevo aeropuerto, por una manera fácil de conciliar la vida y eso creo que debemos de ponerlo en su sitio porque al final la gente necesita vivir de una manera sana y natural, estar con su familia y eso es importante.

Además es una ciudad muy accesible, con una Universidad muy importante, con un hospital de referencia en toda España, con un polígono en el que estamos trabajando para que tenga un precio asequible, y para que sea una zona donde las empresas quieran instalarse.

Además vamos a dar a conocer que es una ciudad moderna, que va a estar conectada, que estamos preparando proyectos de nuevas tecnologías. También queremos colaborar en el tema de la educación, fomentar más la Formación Profesional que la tenemos muy olvidada y fomentar la conexión con la Universidad que la necesitamos para que los jóvenes que van saliendo tengan su espacio en la ciudad.

¿Cómo va a afectar la apertura del aeropuerto en el ámbito empresarial?

Va a afectar porque tiene un polígono industrial muy importante y queremos que cualquier gran empresa tanto de logística como de producción pueda acceder a él. La colaboración con ellos es directa pero no hemos querido influir en nada porque han querido llevar el tema de forma discreta, algo que me parece bien porque la política muchas veces lo estropea.

Lo que queremos es ayudarles para que cualquier empresa que quiera establecerse tenga las mayores facilidades.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el concejal de Promoción Económica, Pedro Maroto FOTO: Ayuntamiento de Ciudad Real

¿Se ha puesto en contacto alguna empresa con el Ayuntamiento interesada en invertir tras la apertura del aeropuerto?

Hay empresas interesadas pero hasta que no se ha inaugurado no hemos querido hablar con ninguna. Desde el IMPEFE saldremos a vender la ciudad y a buscar empresas del ámbito nacional e internacional.

¿En qué punto se encuentra el suelo industrial en Ciudad Real y en concreto el Polígono de SEPES?

Nos solicitaron una declaración de impacto ambiental, una mejora y ya está informada por Urbanismo y ahora Medio Ambiente le dará salida y en cuanto el SEPES (la Entidad Estatal del Suelo) lo tenga iniciaremos las conversaciones y volvemos a retomar ese tema para poder dar suelo a un precio asequible porque hay empresas para ocuparlo.

Asume la Presidencia del IMPEFE en esta legislatura. ¿Cuáles son sus principales objetivos?

Principalmente que las empresas se establezcan en Ciudad Real, porque no hay una cultura empresarial. Hemos iniciado los contactos con todas las organizaciones empresariales y también con sindicatos, y aunque el encuentro con éstos ha sido más liviano intentaremos que estén con nosotros para poder poder implantar todo el tejido empresarial que no se por qué motivo no lo tenemos en Ciudad Real.

FOTO: Ayuntamiento de Ciudad Real

¿Qué preocupaciones le han trasladado las organizaciones?

Ven que las industrias no están aquí y tampoco saben por qué. Cada proyecto y cada movimiento que hagamos lo iremos consensuando con ellos para que la industria venga a Ciudad Real y el polígono de SEPES e incluso el Aeropuerto se vayan ocupando y vayan facilitando el empleo en Ciudad Real.

¿Qué papel van a jugar los jóvenes para el IMPEFE?

Otro de nuestros objetivos es el tema de la formación. Los jóvenes son nuestra prioridad principal, porque son ellos los que tienen que llevarnos para arriba.

¿En qué proyecto se encuentra trabajando actualmente el IMPEFE?

Este viernes presentamos una aplicación para el pequeño comercio que ha diseñado un joven que está trabajando aquí. Es un proyecto que nos vino a través de otra colaboración que tenemos y lo queremos poner en marcha a través de la Cámara de Comercio. Esta aplicación va a conseguir que el pequeño comercio se digitalice. El objetivo es que puedan vender online y hacer competencia directa a otras plataformas digitales.

Además tenemos en marcha una nueva edición de 'Generación ON', un programa dirigido a jóvenes talentos universitarios recién titulados del Campus de Ciudad Real. Es un proyecto piloto que financia el IMPEFE y se trabaja en las herramientas que necesitan los jóvenes para buscar trabajo y en el contacto con las empresas para realizar prácticas.

Además nos vamos a volcar con la Formación Profesional, en colaboración con el área cultural y educativa para que los jóvenes antes de decidir no hacer nada tengan esta opción.

También seguiremos ofreciendo un programa de empleo específico para mujeres, una iniciativa pionera en Ciudad Real porque nunca se ha trabajado exclusivamente con mujeres en este área.