La historia del último pediatra de Alepo, entre la programación de FECICAM

El Festival de Cine de Castilla-La Mancha (Fecicam) proyectará este jueves, 22 de marzo en el Salón de Actos del Antiguo Casino el cortometraje 'Tabib', una película que ya ha recibido "varios premios" en festivales de cine nacionales e internacionales. El trabajo del director Carlo D'Ursi y producido por Potenza Producciones de Albacete cuenta la historia de Muhammad Waseem Maaz, el último pediatra que trabajaba en Alepo (Siria).

Dentro de la Sección Internacional y de Cortometrajes, Videoclip y Documentales de la Sección Oficial se podrá ver también ‘El mal amor’, del manzanareño Sergio González-Román; ‘La Pelota’, cuyo guionista y director es el ciudadrealeño Fernando G. Pliego; ‘La Cena’, con guión y dirección del conquense Juanra Fernández Serrano, y con el actor y humorista Pablo Carbonell en el reparto; ‘MaelstrØm’, en el que la dirección, guión y producción es del guadalajareño Carlos Gómez-Trigo.

En cuanto a la sección Internacional, los espectadores podrán ver el documental francés ‘Nobody dies here’, dirigido por Simon Panay, ‘Fugazi’, un cortometraje francobelga, dirigido por Laurent Michelet; ‘A whole world for a Little world’ un cortometraje francés dirigido por Fabrice Bracq; ‘The call’, un videoclip belga dirigido por Simon Medardano, y ‘Tiger’, un videoclip francés de Jethro Massey.

Por la noche, el director de cine Jorge Moreno propone una Dj Session con sus temas favoritos, con entrada libre en el pub Little Room (Alcántara, 3). A la jornada asistirá también el director ciudadrealeño Fernando García Pliego, director de ‘La Pelota’, la presidenta provincial de Cruz Roja, Lola Moreno, que hablará del corto ‘Tabib’, y de los máximos responsables del Festival, Marina González y Alvar Vielsa.