‘Bodyguard’: la gran serie británica no apta para personas con problemas cardiacos

Si eres de los que vibraste con ‘ Line of Duty’, uno de los mejores policiales británicos de la última década, tienes que echar un vistazo a esta serie que voy a recomendar esta semana porque te dejará pegado al sillón. Se trata de ‘Bodyguard’ una historia que ha quemado literalmente los audímetros británicos. Señalar en vuestro calendario el 24 de octubre porque es cuando llegará a Netflix. ¡Puro fuego!

Para los menos avezados en series de televisión, el autor de ‘Bodyguard’ es Jed Mercurio, uno de los mejor guionistas británicos y creador de una gran maravilla como ‘Line of Duty’. Un auténtico artesano y cirujano del guion que vuelve a presentar otra historia no apta para personas con problema cardíacos. En dirección están John Strickland, un director que le acompañó en ‘Line of Duty’, y con Thomas Vincent (‘ The Tunnel’). Un trabajo excelente que ha dado una serie eléctrica, adrenalínica y adictiva.

Foto: hellomagazine.com

La historia se centra David Budd (Richard Madden), un exmilitar británico que ha combatido en Irak y Afganistán reconvertido en especialista en protección en la Policía Metropolitana de Londres, que se hace cargo de la escolta personal de Julia Montague (Keeley Hawes), la polémica ministra del Interior.

La dura experiencia vivida por Budd como combatiente en el ejército británico le desarma por completo su vida personal; sin embargo, como escolta realiza un trabajo exquisito y profesional. Su nuevo destino: proteger a la ministra del interior, ya que se ha convertido en el objetivo del terrorismo por su mano de hierro, le supondrá una encrucijada ya que él no está de acuerdo con su visión política.

Foto: digitalspy.com

No hay nadie mejor que Jed Mercurio para guiarte por una historia en la que según van pasando los minutos no dejas de replantearte todo. Un cirujano del guion que es capaz de introducirte en su juego y exprimirte hasta dejarte sin una absoluta gota de aire en los pulmones y ponerte el corazón al borde del colapso. ‘Bodyguard’ son casi seis horas de relato en seis capítulos donde no puedes dar absolutamente nada por sentado. El espectador como títere en manos Mercurio.

El relato vuelve a ser presenta una compleja telaraña donde confluye una amenaza de terrorismo islámico -tan actual-, con una amenaza de poder y ambición de los poderes internos tanto políticos como por las fuerzas de la ley. El punto central de la red se encuentra la polémica y pretenciosa Julia Montague que quiere aprobar la RIPA-18, una ley que aumentaría el poder de los cuerpos de seguridad en la vigilancia de conversaciones privadas. Todos estos ingredientes metidos en una coctelera que da como resultado un combinado perfecto: ‘Bodyguard’.

Foto: theartsdesk.com

La guinda del cóctel lo pone el guardaespaldas David Budd que, sin darse cuenta se encuentra en mitad de toda esta lucha a dos o tres bandas donde nunca queda claro quien son los enemigos. La conspiración está servida.

‘Bodyguard’ es pura tensión y ritmo: una apoteosis narrativa. Un relato donde no puedes dar nada por sentado y el espectador disfruta mientras estás totalmente desprotegido a merced de él -Jed Mercurio- y de su historia. Una bomba de relojería que no sabes en qué momento puede explorar. La sorpresa está servida para quien quiera dejarse llevar por esta fabulosa serie británica, donde el guionista británico hila tan fino como ya lo haría en ‘Line of Duty’.

Los diálogos vuelven a ser una pequeña obra en sí misma dentro de ‘Bodyguard’ como en ‘Line of Duty’. Algo que ya es marca de la casa y tan sumamente disfrutable como un trago de agua congelada en mitad del desierto. Se necesitan pocas cosas como dos detectives y un presunto culpable para generar una tensión tal que se puede cortar con cuchillo.

Foto: loslunesseriefilos.com

Sin embargo, ‘Bodyguard’, no sería absolutamente nada sin sus dos grandes -en mayúsculas- protagonistas: Keeley Hawes (‘Los Durrell’, ‘ The Missing’) y Richard Madden (‘ Juego de Tronos’). De la excelentísima actriz británica todo lo bueno que se diga de ella me parecerá poco, capaz de construir un personaje duro, pero, a la vez solitario en el poder. Mientras, el actor escocés, realiza posiblemente uno de sus mejores papeles hasta fecha, sin lugar a dudas. Una verdadera gozada ver a estos dos actorazos juntos en la pantalla.

En conclusión, ‘Bodyguard’ es una de las recomendaciones más serias de este 2018 que llegará a Netflix el próximo 24 de octubre. Si queréis acabar pegados al sillón durante seis episodios, no dudéis en ver esta magnífica serie.