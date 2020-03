Ahora no es el momento, por favor. ¿Acaso protegen los carnés?

Desde el inicio del coronavirus, los principales dirigentes del PP han hecho una campaña de acoso y derribo al Gobierno de Castilla-La Mancha: más de 1.000 tuits, 4 campañas masivas, 50 ruedas de prensa. Pidieron la dimisión del presidente de Castilla-La Mancha a las 12 horas del inicio de la crisis. Haciendo campaña del dolor.

En Madrid, -desde donde hay miles de desplazados que estamos atendiendo en nuestro Sistema de Salud con decenas de miles de casos, con miles de muertos- la oposición está prudente, callada, ayudando con su silencio. Ya habrá tiempo. Ahora no es el momento.

En Madrid, con 7 millones de habitantes y con esos números tan duros, han ampliado 1.400 camas en el IFEMA. En Castilla-La Mancha, con 2 millones de habitantes hemos ampliado de momento casi 1.000 dispersas, eso sí, en todo el territorio.

En Castilla y León, en Andalucía, en Valencia...la enfermedad ataca igual. Hoy ya están por encima de nosotros en contagios. Pero, ¿eso qué mas da? ¿Quién mide el ranking? ¿Acaso no sería igual de asqueroso que el PP criticara ayer que fuéramos la tercera en contagiados, como si nosotros hubiéramos dicho -nunca lo haremos- que el 50 por ciento de los contagiados los tiene Ayuso en Madrid? ¿Acaso en un virus que no conoce fronteras mundiales podemos decir que los enfermos no son de todos los españoles por igual?

¿Qué más da si hoy estamos en el sexto lugar o que mañana estemos en el octavo, o el quinto? Si llega a toda España antes o después, y me duelen lo mismo las víctimas de Galicia que los de Albacete. También las de Italia o Francia. Algunos políticos solo sienten España cuando se trata de jalear banderas en los mítines.

Somos muchos los que tenemos familiares y amigos sufriendo. Trabajando cara a cara con el virus desde los hospitales o consultorios y hasta barriendo las calles. Sufriendo la falta de material (que tampoco entiende de fronteras ni de colores). Rezando para que nuestros familiares o amigos llenen la tabla de curados y no la de caídos.

Algo tan grande, tan terrible, tan duro, tan agónico, no debería entrar en el terreno de la política. ¿Acaso tendrá menos muertos una región u otra por ser del PP o del PSOE? ¿Acaso se está sufriendo menos en ellas por ser de un partido u otro? ¿Acaso nos protegen los carnets?

Estemos por una vez a la altura. Solo por una vez. Solo por esta. ¿Es posible?