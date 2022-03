Volkswagen tria Sagunt per al seu gigafactoria de bateries amb una inversió de 7.000 milions i 3.000 ocupacions

La multinacional Volkswagen ha anunciat aquest dimecres la instal·lació de la seua fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics en els terrenys habilitats pel Govern valencià a Sagunt.

Així ho ha confirmat l'alcalde de la localitat, Darío Moreno, en el seu compte de Facebook: “L'empresa alemanya acaba d'anunciar que la nostra ciutat és la triada per a acollir la nova fàbrica de bateries per a vehicles sostenibles. Han sigut mesos de negociacions discretes però el treball conjunt d'Ajuntament, Generalitat i Govern Central ha donat els seus fruits. Ens hem imposat com la millor opció per a acollir aquesta gigafactoria”.

Segons Moreno, es tracta d'una planta de bateries que portarà 3.000 llocs de treball i un fort creixement econòmic per a la ciutat: “Volkswagen presentarà aquest projecte al Perte de vehicles elèctrics del Govern i la iniciativa rebrà la llum verda definitiva quan se li concedisquen les ajudes. Ha sigut un camí dur, però hui per fi podem donar aquesta gran notícia. Som indústria, som futur”.

Com va informar elDiario.es, l'anunci es produeix dies després que el Govern d'Espanya publicara la convocatòria de projectes tractors de vehicles elèctrics. El Boletín Oficial del Estado va recollir el divendres 18 de març l'ordre del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme amb les bases reguladores de les ajudes al Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica en el sector del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte-VEC), en el marc del pla de recuperació que canalitza els fons europeus.

L'ordre ministerial preveu ajudes i préstecs de fins a 3.000 milions d'euros per a finançar actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat.

La implantació d'una fàbrica de bateries d'un gegant com Volkswagen en la segona fase de la zona industrial de Parc Sagunt pot generar unes 3.500 ocupacions qualificats de manera directa, sense tindre en compte els llocs de treball indirectes que es poden generar en empreses vinculades i proveïdores.

La creació de la factoria comptarà amb una inversió de prop de 2.000 milions d'euros i disposarà d'una potència de 40 gigawatts (GWh) anuals per a començar a funcionar a partir de 2025.

Quan Volkswagen va anunciar el projecte, Catalunya va ser la primera a posicionar-se, encara que prompte es van sumar altres comunitats com Aragó, Extremadura, Euskadi i Galícia. Finalment, es van anar descartant opcions i, per un moment, el Govern central va semblar decantar-se per Extremadura, regió que en estar menys industrialitzada (zona 1) pot oferir a la companyia ajudes públiques de fins al 30%, enfront del 10% al qual pot arribar la Comunitat Valenciana.

No obstant això, des de Presidència de la Generalitat Valenciana, conscient d'aquesta situació, es va optar molt hàbilment per iniciar converses directes amb Volkswagen, sense passar per la interlocució de l'Executiu central, alguna cosa que al principi va generar un cert malestar en el Govern. Les negociacions han sigut molt intenses en els últims mesos i s'han emportat amb extraordinària discreció.

Aquest tracte directe ha sigut una de les principals claus que ha decantat la balança en favor de Sagunt, però no l'única. La ràpida habilitació dels terrenys necessaris, unida a la ubicació estratègica al costat del ferrocarril del Corredor Mediterrani i a pocs quilòmetres de València, també ha tingut un pes important en la decisió final.

Un altre aspecte decisiu ha sigut la possibilitat de comptar amb mà d'obra qualificada gràcies a la proximitat dels diferents campus universitaris i dels diferents parcs tecnològics valencians.

La construcció de la planta de bateries, a més, pot ser determinant perquè Ford es decante per fabricar els seus vehicles elèctrics a Almussafes, ja que totes dues companyies tenen acords per a facilitar sinergies en aquest sentit.